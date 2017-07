La suspensión del debate por el caso Selene obligó a postergar otro juicio, el de la Matanza de Los Helechos

La postergación del juicio por el crimen de la nena discapacitada Selene Aguirre (2), cuya continuidad se definirá esta semana, modificó el cronograma de debates que debe llevar adelante el Tribunal Penal de Oberá. En ese marco, se supo en las últimas horas que el debate oral por el crimen de Lidia Bezus (69) y su hijo Diego Kosaczuk (29), ultimados en su casa de Los Helechos en agosto de 2015, será reprogramado y que no empezará el 3 de agosto como estaba previsto.

El proceso por la muerte de Selene debía terminar el 7 de julio. Aún quedan testimoniales, alegatos y sentencia. En caso de seguir, claro está, todo eso se hará la semana que viene. Como no se harán dos juicios en simultáneo, ahora se fijará nueva fecha para la llamada Matanza de Los Helechos.

Jorge Miguel Chiluk (27), Jorge “El Tuerto” Pereyra (35) y Sergio Machado (27) son los imputados que tiene la causa. Sus conductas serán analizadas por los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero.

El móvil de la matanza habría sido el robo de dinero, algo que finalmente no concretaron los malvivientes, porque en la residencia de las víctimas encontraron billetes guardados en un cuaderno.

En la mañana del 16 de julio de 2015, primero asesinaron balazos a Diego en la entrada de la vivienda. Bezus escuchó los disparos y se encerró bajo llave en la casa. Quiso esconderse bajo la cama, pero igual la encontraron y ejecutaron.

La residencia de los fallecidos está a ocho cuadras de la casa más cercana. Los criminales conocían este detalle a la perfección.

En la casa, los detectives hallaron 10 mil pesos escondidos en un cuaderno y otros 800 en una billetera. Los ladrones no pudieron dar con esos billetes.

Las víctimas eran consideradas atentas, cordiales y muy religiosas. Iban siempre a un templo evangélico de la zona. Se llevaban bien con todos, por lo que la hipótesis de la venganza o ajuste de cuentas fue destiñéndose con el correr de las horas.

Kosaczuk recibió dos balazos, uno en el lado izquierdo del pecho y otro a la altura del ojo derecho. Su madre también murió de dos impactos: ambos en la cara; además le hundieron el cráneo de un golpe.

Machado fue arrestado días después del hecho en Villa Emsa (Tres Esquinas, Oberá). En su poder encontraron el revólver calibre 22 que, de acuerdo con las pericias de expertos de la Policía, utilizaron para asesinar a madre e hijo. Es un personaje peligroso, considerado el autor material de las ejecuciones. Cuando lo apresaron, le dijo a los uniformados: “Tuvieron suerte de que llegaron cuando dormía, sino me llevaba cargados a varios de ustedes”.

Pero Chiluk había sido el primero en caer. Era conocido de las víctimas y días antes del doble homicidio anduvo merodeando la zona. Se cree que el grupo planificó el atraco al enterarse de que los agricultores habían vendido un lote de pinos por 30 mil pesos.

En un allanamiento realizado en el kilómetro 11 de Oberá, los detectives secuestraron además una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, un pistolón calibre 32, 14 cartuchos del mismo calibre y cinco teléfonos celulares.