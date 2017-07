Éxodo en Guaraní: “Chipi” Vera, otro de los que se alejan de Villa Sarita

La Franja pierde a otro de los jugadores que trajo a principios de año el técnico Sebastián Pena, quien prácticamente deberá armar el equipo de cero. Conocé cuáles son los nombres que suenan para paliar las numerosas pérdidas.

Pasaron prácticamente dos meses desde que Guaraní le puso fin a su participación en el Federal A, y desde entonces la nueva dirigencia no ha logrado cortar la hemorragia que sufre el plantel franjeado: a la partida de prácticamente la totalidad del plantel que se salvó del descenso, en la tarde de hoy se le sumó también la del “Chipi” Vera.

El experimentado delantero, que había llegado a principios de año y todavía tenía contrato vigente, decidió dar el portazo por razones personales, por lo que buscará nuevos destinos más cercanos a su familia.

Se esperaba mucho del “Chipi” en su retorno a Villa Sarita (donde ya había militado en la temporada 2009/2010), aunque el delantero tuvo un semestre aquejado por las lesiones que no le permitió desplegar todo su fútbol.

En el tema incorporaciones sucede exactamente lo opuesto: esta semana era la pactada para abrochar el arribo del ex River Pablo Barzola, quien iba a llegar el lunes a Posadas para convertirse en el primer refuerzo franjeado, aunque desde el club aún no emitieron ningún comunicado oficial al respecto. No obstante, el jugador ya confirmó que tiene todo acordado con la dirigencia, por lo que más temprano que tarde se efectivizaría su pase. Misma situación vive el mediocampista paraguayo Leandro Cañete, quien ya se había probado en el club años atrás.

Por lo demás, sigue la danza de nombres: Diego Caballero, Santiago Sánchez y Julio Trinidad interesan, pero sus llegadas todavía persisten como un rumor.

A esa nómina se le sumó el nombre del defensor posadeño Javier De Olivera (hermano de Jorge, el arquero), quien ya rescindió su contrato con General Belgrano de Santa Rosa (recientemente descendido al Federal B) y tendría todo acordado para regresar a la tierra colorada.

Por otro lado, también se especula con la posibilidad de que Guaraní rompa el mercado con la llegada de un importante delantero que juega en la B Nacional y cuyo nombre no trascendió.