Abrupta caída del dólar: se hundió 24 centavos a $ 17,66

El dólar se desinfló este martes arrastrado por la caída que registró el mayorista sobre el final de la jornada previa. Así es que el billete minorista se hundió este martes 24 centavos este martes a $ 17,66.

En el cierre previo en bancos y agencias de cambio de la city porteña, la divisa llegó a subir en el MULC casi 30 centavos hasta rozar los $ 17,70 pero durante la última media hora apareció una “mano amiga” de una entidad oficial e hizo que terminara con una suba de sólo dos centavos a $ 17,48. El minorista, que fue acompañando el avance inicial, no llegó a descontar las operaciones de último momento (trepó 24 centavos al récord de $17,90), lo que finalmente hizo este martes.

De esta manera, el billete borró en la rueda todo el alza registrado en la jornada previa y volvió a ubicarse en los valores del viernes, lo que da cuenta de un mercado volátil en medio de este escenario preelectoral.

Como en la previa, pero a la inversa, en el mercado mayorista de bancos, la divisa tuvo una leve recuperación sobre el final y avanzó cuatro centavos al récord $ 17,52 en una rueda en la que la moneda norteamericana operó con tendencia errática y cambiante.

Desde ABC Mercado de Cambios indicaron que la suba se produjo “sin intervención de bancos oficiales, ya que, con la baja previa forzada por masivas ventas en la última media hora de la jornada, sólo hizo que los bancos privados dejaran de demandar la divisa momentáneamente y operaron con cautos y con menos volatilidad”.

Este martes, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en el 26,25% anual por considerar que los indicadores “sugieren que la inflación de julio será superior a la de junio”. La autoridad monetaria recordó que en su último comunicado “advirtió que, si bien la inflación núcleo de junio fue inferior a la de meses anteriores, esta evolución debía tomarse con cautela dada la persistencia que ha mostrado en niveles superiores a los buscados por la autoridad monetaria”.

Asimismo, el Tesoro licita hasta el miércoles Letes en dólares a plazos de 196 y 350 días, con un rendimiento de 2,8% y 3,1% respectivamente, en el marco del programa financiero 2017.

“El rendimiento de estos instrumentos luce atractivo en comparación al Bonar 2018 y Bonar 2019, con hata 2,9% de interés”, destacaron desde Puente. Agregó que “las Letes se presentan como títulos adecuados para inversores conservadores que busquen protegerse de los riesgos electorales. Podrán ser suscriptas tanto en USD como en pesos, al tipo de cambio mayorista al cierre de este martes”.

El economista Gustavo Ber indicó en diálogo con ámbito.com que “la rueda transitó al ritmo y bajo la atenta mirada de la oferta de divisas desde bancos oficiales” y señaló que “más allá de que se desinfló el dólar minorista, por el arrastre del lunes respecto al mayorista, este último -que es el verdadero termómetro de la plaza cambiaria- terminó más estabilizado en torno a 17,50”.

“Ello refleja que más allá de circunstancial oferta de divisas comerciales y financieras, la demanda por la incertidumbre electoral sigue muy sostenida, más allá de acelerada corrección del atraso cambiario en las últimas semanas. Aun cuando las encuestas electorales seguirán marcando el ritmo, los operadores están atentos a un mayor equilibrio en la plaza, a partir del cual la tasa de interés, la inflación y el dólar comenzarían a mostrar una dinámica de mayor convergencia”, evaluó el especialista.

A su vez, el blue ascendió nueve centavos y tocó nuevo récord a $ 18,14, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” ascendió cuatro centavos a $ 17,59 y el Bolsa avanzó seis centavos a $ 17,55.

En el mercado de futuros del dólar (NDF) ROFEX, se operaron u$s 463 millones, de los cuales el 50% fue en julio a $ 17,56 (27,84%) con una caída de 5,06%TNA de ayer al final, que llegó a 32,90%TNA. Es decir que hoy ya se normalizó en parte esta distorsión. El plazo más largo operado fue enero 2018 a $ 19,4200 con una tasa de 21,32%TNA. Los plazos subieron un promedio en todos los vencimientos de casi tres centavos.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron en u$s 354 millones y finalizaron en u$s 47.515 millones, debido a que se cancelaron vencimientos de los bonos públicos de Argentina que vencen en 2022 y 2027, por u$s 220,3 millones.

