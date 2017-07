Tips para cuidar la alimentación de los niños tras la vuelta a clases

Terminan las vacaciones de invierno y comienzan nuevamente las clases en esta segunda mitad del año, y esto implica, otra vez, un cambio de rutinas de padres e hijos, cambios que implican otros horarios, actividades, y sin dudas surgen modificaciones respecto a la alimentación, ya que disponemos de menos tiempo para preparar las comidas, desencuentros entre los miembros de la familia a la hora de comer, compra de comida rápida y/o alimentos industrializados, que en la mayoría de los casos, suelen tener menor valor nutritivo, con mayor cantidad de azúcares, harinas refinadas y grasas.

Sumado a esto, surge el problema de la compra de alimentos y bebidas en los recreos, donde, gran parte de los colegios cuenta con kioscos, donde las opciones que encontramos no son las más saludables justamente, por ejemplo, galletitas dulces, golosinas, gaseosas, snacks (palitos salados, chizitos, papas fritas, etc.), helados, chipas, medialunas, etc.

Hoy les cuento algunos tips para cuidar la nutrición de nuestros niños en la escuela:

En primer lugar, no debemos olvidar la importancia del desayuno , sobre todo, en los chicos que van al turno mañana . Si o si deben consumir algún tipo de lácteo, acompañado de pan, galletitas, cereales, frutas.

Para quienes van al turno tarde , es de suma importancia realizar un almuerzo completo pero liviano , es decir que tenga alguna fuente de proteínas, como carnes, huevos, quesos o legumbres, una porción de verduras, crudas o cocidas, para aportar fibras, vitaminas y minerales, y una porción de hidratos de carbono para obtener energía suficiente para la tarde, a través de pastas, arroz, polenta, papa, mandioca, etc.

No olvidar la botellita de agua en la mochila, para una correcta hidratación y, así también, evitar que, ante la sed, recurran a las gaseosas.

Llevar colaciones para el/los recreos como:

Frutas frescas, sola, en ensalada, con gelatina, etc. Yogures Copos de maíz Frutos secos: almendras, nueces, maní sin sal, avellanas, etc. Barritas de cereal Turrones “Tutucas” o pochoclos Jugos de frutas Una porción de bizcochuelo, puede ser con frutas, tarta de frutas, etc. Sándwich de queso, y verduras como lechuga, tomate, zanahoria rallada, rucula, etc.

La idea de estas colaciones es brindarle alimentos nutritivos y ricos. Siempre debemos tomarnos un tiempo para acompañar a los niños en la alimentación. La escuela es un espacio de gran importancia en la vida de ellos, por lo tanto, la alimentación en ella debe ser adecuada, para formar hábitos saludables desde pequeños y así evitar riesgos de trastornos alimentarios o enfermedades crónicas no trasmisibles, como la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otros, en la edad adulta.

Lic. Romina Krauss

M.P.n°147