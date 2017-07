Permitió que su novio violara y quemara con cigarrillos a su hijo

La justicia neuquina condenó a ambos mayores a 4 años de prisión. El nene sufrió los abusos sexuales entre 2007 y 2011, que salieron a la luz luego de que escapara de su casa. Como si esto no fuera poco, la mujer pidió no volver a ver a la víctima.

Los reiterados episodios ocurrieron entre 2007 y 2011, en Neuquén, y recién culminaron cuando la joven víctima, de apenas 8 años, logró escapar de la casa en la que vivía junto a su mamá y el novio de ésta.

En las últimas horas, el tribunal integrado por las juezas Ana Malvido y Carina Álvarez y el juez Martín Marcovesky avaló el pedido del fiscal, Gustavo Mastracci y condenó a la mujer a cuatro años de prisión por ser “partícipe necesario” y por consentir los abusos sobre su hijo de ocho años por parte de su pareja, que también recibió esta pena, siendo condenado por “abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia”.

El fallo de los magistrados se conoció recientemente luego de un juicio que comenzó el 25 de abril.

Detalles

Según publicó el medio local LM Neuquén, tras una entrevista con Héctor, el padre del menor atacado, el pequeño sufrió “maltrato físico y psicológico, insultos; lo quemaban con cigarrillos”. Según recordó el hombre, cuando su hijo tenía tres años, la madre de este se quedó con la custodia del menor.

Además, el padre biológico afirmó que el nene llegó a ser internado con un traumatismo de cráneo por el brutal trato que recibía de parte del padrastro y de su madre.

Todo salió a la luz en noviembre de 2011 cuando el menor, tras caminar sólo 45 cuadras llegó a la casa de su papá y le dijo: “Me escapé, me cansé de que me peguen y de que me maltraten”. Y a los cinco días, le confesó que era abusado sexualmente.

Por último, el padre de la víctima contó que luego de la denuncia por los abusoS, el pequeño veía a su madre bajo un régimen de visitas, hasta que la mujer le solicitó a la Justicia no verlo nunca más.