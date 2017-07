Panaderos de Posadas aseguran que no aumentarán el pan

Lo dijo el presidente del Centro Industriales Panaderos, Omar Acosta. “Decidimos no aumentar, porque como está la situación hoy no sería la solución, porque no venderíamos más y no por ende no ganaríamos más”, manifestó.

Omar Acosta. Canal 12.

Acosta sostuvo que el consumo baja al aumentar el pan. “La gente compraba diez pesos y sigue comprando por diez pesos”, señaló.

Marcó, sin embargo, que pese a que la harina aumentó, la calidad del pan es la misma. Indicó asimismo que cuando baja el consumo es cuando la calidad debe aumentar, al igual que el servicio.