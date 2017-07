Multas desde 1200 pesos a vecinos que arrojan residuos en las calles de Posadas

Javier Suarez, director de Control Comunal de la Municipalidad de Posadas, contó en Radio Libertad que ya multaron a vecinos que fueron denunciados por arrojar residuos en la vía pública. Contó cómo fue la primera jornada del operativo intensivo de limpieza que comenzó ayer y adelantó cómo continuarán trabajando por una ciudad más limpia.

En la jornada de ayer empleados municipales recolectaron 350 toneladas de basura no domiciliaria en el marco del operativo intensivo de limpieza que se extenderá hasta el viernes 28 de Julio en su primera etapa. Desde el municipio señalaron que se concretó la limpieza en más de 40 chacras, para lo cual se dispuso de unos 50 camiones, 300 operarios y 150 encargados de informar a los vecinos casa por casa los alcances de la iniciativa. El trabajo se realiza en doble turno y en dos etapas: la primera será de Quaranta hacia el norte de la ciudad y desde el arroyo Mártires hacia el río Paraná. La segunda será de Quaranta hacia el Sur, hasta el límite con Garupá.

“Nosotros informamos a la población de los cronogramas de podas y muchas personas al parecer no lo tuvieron en cuenta y nos encontramos con mucha basura no tradicional en las calles como ser despojos de podas y cacharros. Lo que se consideran elementos no habituales o que no son los residuos domiciliarios. Mucha gente no entendió como era el sistema con la poda por ejemplo y quedó fuera del circuito. La Municipalidad diagramó un cronograma de poda y recolección sin costos pero ya terminó. Lo que pasó fue que la gente sacó la basura sin tener conocimiento”, explicó.

Asimismo dijo que reciben denuncias por parte de vecinos sobre pares que arrojan sus residuos en la calle. Una vez notificados se acercan al lugar y dan un plazo al infractor de 48 horas para que retire los elementos en cuestión sino se les aplica la multa. Las sanciones van a partir de 60 a 1.000 Unidades Fijas (UF). En promedio 60 UF serían 1.200 pesos.

“Hay que aclarar que cada uno se hace cargo de su basura o en todo caso de trasladarla a los puntos limpios. La municipalidad no hace recolección a demanda. Si una persona quiere hacer una poda va a la Comuna, avisa y de ahí un inspector analiza el árbol quese quiere podar, autoriza la poda y ahí si la Municipalidad realiza la recolección. Si usted corta por sus medios, cada uno se hace cargo de la basura que genera. No es que tira en la vereda los residuos y automáticamente el problema es de la Municipalidad”, explicó.

Confirmó también que a se aplicaron multas por este tema y que los vecinos se animen a denunciar para poder terminar de una vez por todas con los mini basurales.

Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse al 08008882483, de 7 a 13 y al 4437705, de 14 a 18.