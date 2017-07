Losada volvió a reclamar por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pyme

El intendente de Posadas reiteró públicamente el reclamo ante las autoridades nacionales y provinciales de Cambiemos por urgentes medidas que devuelvan la competitividad a las ciudades de frontera. Se quejó del impacto negativo de las asimetrías y alertó que debido a la baja recaudación y la decreciente actividad económica, la situación puede empeorar. Dijo que casi la mayoría de los fondos municipales se destinan al pago de salarios y que se está trabajando al límite con los recursos.

Joaquín Losada, intendente de Posadas en Canal 12

Losada contó en Canal 12 que las finanzas en la Comuna posadeña siguen sin repuntar. “Los números siguen siendo muy malos. Por eso seguimos insistiendo en que se tomen medidas la reactivar la actividad económica y comercial que desde hace varios meses está absolutamente afectada. Son casi 40 mil personas que cruzan a diario a Encarnación y esto provoca que la gente se quede sin trabajo. Nosotros estamos funcionando casi al límite con escasos recursos para dar respuesta más allá del pago de sueldos. Por otro lado el Concejo Deliberante es uno de los que más gasta en la Argentina, esta es la realidad más allá de la baja en la recaudación”.

Asimismo Losada reiteró el pedido de reglamentación de la ley Pyme y en forma puntual del artículo 10. “Así como el Gobierno Nacional atendió a la soja y la ganadería, y no se les pidió que modifiquen el sistema tributario, a uno le preocupa que no tomen medidas. Tanto los dirigentes nacionales como los locales del partido gobernante. Posadas no está bien. Cada vez que se cierra un local, cae un empleo, y una persona sin trabajo deja de comprar en el almacén del barrio y deja de consumir. Me preocupa que le echen la culpa a los comerciantes por no ser competititvos. El tema es serio y debemos asumir la responsabilidad para dar soluciones”, aseveró.

Llamó a los vecinos a colaborar con la limpieza de la ciudad y contó que se desarrolla un amplio operativo de limpieza que involucra 50 camiones pero que de nada sirve un trabajo de esa magnitud, sin la plena colaboración del vecino. “Les pedimos a los vecinos que cumplan con los horarios para sacar los residuos de sus casas y si luego hacen una poda puedan acercarla a los contenedores ubicados por avenida San Martín casi Urquiza de la ciudad. No podemos pasar y a la hora- como nos pasó – volver al mismo lugar porque arrojaron basura. También estamos multando a los vecinos que arrojan residuos a la calle”.