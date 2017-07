Juicio en Eldorado: “No le pasé por encima con el camión, él quiso acuchillarme, cayó y se golpeó solo”, dijo el acusado

Este martes se dio inicio al juicio oral y público a Sergio de Almeida (57), procesado por atropellar y matar con su camión Mercedes-Benz 1114 a su ex yerno Oscar “Opa” Bareiro (29), el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3 de Eldorado.

Por este hecho De Almeida se encuentra detenido desde entonces y fue imputado del delito de “homicidio simple”, penado con entre 8 y 25 años de prisión.

En este primer día de debate oral indagaron al imputado y declararon seis testigos, entre ellos la hija del acusado y ex de Bareiro (Vanesa), la mujer de De Almeida y pobladores del vecindario.

La familia de Almeida insiste en su inocencia y asegura que la víctima se habría tirado sobre el camión en marcha de su suegro con el fin de atacarlo con un cuchillo, y fue así que se cayó dándose un golpe mortal en la cabeza.

En diálogo con Misiones On Line, Marcos Padilha- defensor del acusado- señaló: “Nuestra postura es que en el peor de los casos esto es un homicidio culposo en accidente de tránsito, vamos a hacer lo posible para voltear las pruebas en contra de mi cliente, porque no tuvo la intención de dar muerte a otra persona”.

Por su parte, Sergio de Almeida, quien fue el primero en declarar, contó que Bareiro atacó a su familia ese día desde temprano (7 de la mañana aproximadamente) y luego volvió a hacerlo a la siesta. El hombre aseguró que no tuvo intención de matar a Bareiro y no lo pasó por encima con el camión.

“Tenemos pruebas que él no le pasó por encima con el camión. Por el contrario fue Bareiro quien atacó a mi cliente y se tiró arriba del camión en marcha, así se cayó y se lastimó la cabeza con un golpe contuso cortante en la cabeza que lo ocasionó la muerte en el instante”, aseguró el defensor del enjuiciado.

Una relación violenta

El relato de Vanesa de Almeida fue el más esperado de la sala este martes. Se inició al mediodía y la ex esposa de Oscar Bareiro manifestó que tenían un trato muy conflictivo y violento.

La mujer que actualmente vive y trabaja en la capital provincial aclaró que tanto su padre como su actual pareja no tenían problemas con Bareiro: “Mi papá se llevaba bien con Oscar, él no estaba mucho en mi casa porque trabaja en el monte, viene cada 15 días, así que mucho no se relacionaba tampoco con los vecinos ni con nadie. Y Javier (su nueva pareja) y mi hijo se llevaban re bien, no se veían mucho y nunca él le trató mal a mi hijo, mi hijo estaba más con mi mamá, porque yo trabajaba todo el día”, indicó.

En referencia a cómo sucedieron los hechos ese 14 de marzo de 2015, Vanesa dijo: “A las 7.30 Oscar vino a mi casa, llegó borracho, tenía un cuchillo y comenzó a insultarme y amenazarme. Él estaba golpeado, sucio y con sangre en las manos. Yo no le di bolilla y me fui a trabajar. A las 12 volví, a las 15, más o menos, vino mi novio y tomamos un tere, y le dije que le iba a llevar a su casa. Entonces Javier sacó mi moto, y ahí estaba Oscar atrás de un árbol esperando, tenía una botella de cerveza y una mochila negra y dijo: ‘Acá tengo que arreglar algo’. Ahí comenzó todo”.

“Cuando lo vi salté el tejido y agarré mi moto porque antes de eso Oscar le había dicho a mi nene que me avisara que tenía algo para mí y para Javier y le mostró un cuchillo. Mi bebé se había ido a comprar un jugo y ahí le vio el papá y le dijo eso. Mi hijo sabía, por eso vino y me lo contó”, continuó la mujer.

“Después que salté y agarré la moto, Oscar nos corrió una cuadra con el cuchillo porque nos quería hincar, nosotros íbamos en la moto. Paramos en la plaza del kilómetro 2 y le dije a Javier que se fuera a la calle Matienzo, porque no quería que tuviera problemas. Entonces volví y Oscar estaba en la esquina esperándome con el cuchillo. Agarré una piedra y le tiré, pero no le acerté. Grité porque tenía miedo y ahí salió mi papá con mi hermano y entre los tres le corrimos para que se fuera y no me molestara, pero no le lastimamos ni le pegamos”, aseguró.

Vanesa prosiguió con el relato: “Después de eso me fui a bañar, y mi mamá me dijo que mi papá salió a hacer la denuncia con el camión porque él tenía que salir a llevar una abertura también. Entonces salí a mirarle y vi que Oscar saltó arriba del camión de mi papá como para hincarle también, se subió arriba de una barranca de la cancha y saltó sobre el camión. Entonces mi papá volanteó y Oscar se cayó, mi papá no vio qué le pasó ni nada. Él siguió porque el camión estaba en movimiento y no vi que mi papá le pasó por encima y todas esas cosas que dicen”.

En cuanto a su relación con Bareiro expresó: “Oscar era muy violento, vivimos 6 años juntos y él me vivía pegando, rompía todo en mi casa porque pegaba piñas. Todos los fines de semana se alcoholizaba y yo escondía todos los cuchillos porque tenía miedo. Le hice muchas denuncias por violencia de género, pero la hermana de él y el cuñado son policías así que arreglaban todo. Oscar ni siquiera podía acercarse a mí por las denuncias, pero lo hacía igual todo el tiempo. Yo trabajaba en el museo y cuando salía siempre me agredía y me insultaba”.

En referencia a cómo era la relación con el hijo que comparten señaló que “era escasa, él tenía que buscarle 3 veces por semana y no le buscaba, y jamás me pasó la mantención del nene. Era muy conflictivo todo”.

Y con respecto a cuándo se enteró que Bareiro falleció respondió: “Cuando me fui al hospital, porque me rompí el tobillo huyendo de él, me enteré que Oscar falleció, y me sentí re mal porque nadie quería eso”.

El juicio presidido por María Teresa Ramos, a quien acompañan en el Tribunal Atilio León y Lyda Gallardo, con la fiscalía de Federico Rodríguez, continuará este miércoles con más testigos del caso.