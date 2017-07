Declaran los testigos en el juicio del hombre acusado de haber matado a su ex yerno en Eldorado

RELACIONADAS Hoy juzgan al hombre acusado de haber asesinado a su yerno atropellándolo con un camión en Eldorado

Este martes desde las 8.30 comenzó en Eldorado el juicio a Sergio de De Almeida (57), procesado por atropellar y matar con su camión a su ex yerno, Oscar Bareiro (29), en el Kilómetro 3 de esa ciudad.

Tras el llamado a indagatoria al acusado, arrancó la ronda de testimoniales. Entre los que prestó declaración estuvo la ex suegra del fallecido y mujer del imputado, Rosa de Almeida. Está previsto que comparezcan 27 testigos.

El Tribunal Penal de la Capital del Trabajo es integrado por María Teresa Ramos (presidente), Atilio León y Lyda Gallardo.

La acusación contra De Almeida se basa en el testimonio de los testigos y las pericias que ratificaron que el Mercedes-Benz 1114 rojo estaba en condiciones y si ensayó la maniobra que acabó con la vida Bareiro fue por decisión del conductor.

El hecho ocurrió el sábado 14 de marzo de 2015, cerca de las 19, en inmediaciones de la cancha del barrio Primavera (kilómetro 3) de Eldorado.

Tras una discusión de Oscar con Vanesa de Almeida (22), su ex pareja, Sergio de Almeida persiguió a su ex yerno con su camión Mercedes-Benz, y lo embistió provocándole la muerte.

El acusado fue imputado del delito de “homicidio simple”, penado con entre 8 y 25 años de prisión.