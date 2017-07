Centurión: “Me soltaron la mano”

Centurión no vuelve a Boca. El propio jugador lo confirmó mediante una carta de despedida que publicó en su cuenta de Instagram, donde le pegó a la dirigencia y en especial al presidente Daniel Angelici, a quien calificó de “poco serio”. Sin nombrarlo, también hubo palos para Guillermo, uno de los que, según Ricky, le soltó la mano.

El ciclo de Ricardo Centurión en Boca está definitivamente terminado. Así lo confirmó este martes el propio futbolista con la potente carta de despedida que publicó en su cuenta de Instagram, donde le pegó a la dirigencia y en especial al presidente del club, Daniel Angelici, a quien calificó de “poco serio”. En resúmen, Centu consideró que el Mundo Boca, a excepción de sus compañeros, el cuerpo médico y los utileros, le soltó la mano, incluyendo a Guillermo Barros Schelotto entre los que lo defraudaron.

“Lamentablemente estamos en un país en el que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano. Y sí, tuve mis problemas, me hago cargo, pero para qué lo voy a decir si ya lo saben. ¿O alguno de ustedes nunca se equivocó?”, escribió en el extenso descargo que puso en la red social luego de que la dirigencia de Boca, con Angelici a la cabeza, le agregara unas cuantas cláusulas de comportamiento al contrato como consecuencia del último inconvenciente extrafutbolístico en el que estuvo involucrado, sucedido en la madrugada del domingo en el bar/boliche Capítulo I de Lanús y por el cual lo denunciaron penalmente.

Después de ese altercado, Guillermo Barros Schelotto, que había insistido hasta el hartazgo para que lo repatriaran, le dio vía libre a Angelici para que hiciera lo que le pareciera mejor. Y evidentemente la decisión fue no contratarlo…

ACA, EL DESCARGO COMPLETO DE RICARDO CENTURION:

“No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Lamentablemente estamos en un país en el que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano. Qué lástima, Boca, que te hagan esto teniendo una dirigencia y un presidente tan poco serio. Dejé todo y me vine para firmar con Boca, nunca me quisiste, me dediqué al máximo y me entrené como pocos se entrenan. No hice política, lloré por estos colores, pero no valoraron nada. Y sí, también me hago cargo, tuve mis problemas pero para qué lo voy a decir si ya lo saben. ¿O alguno de ustedes nunca se equivocó? Pasan cosas peores en nuestro país, un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram, si hacía algo de más para matarme, ahora ya está, consiguieron lo que muchos quisieron y a ustedes, periodistas, que hacen show, que hacen política, no les crean más, gente, les hacen mal, les mienten. Conozcan a la persona, a la madre que tiene un hijo varón, ojalá nunca le pase. Lo que mi mama sufrió con todos estos hijos de puta, yo sí voy a salir adelante porque me sobran huevos. Nunca dependí de nadie y acá estoy, sigo y voy a seguir siendo Centurión, hincha de Boca como mi viejo. Y a mis compañeros nada que decir, fueron mi familia, mi contención. Cuerpo médico, utileros, los demás me soltaron la mano. Por eso les cuento una cosa: el día de mañana se van a dar cuenta de muchas cosas, pero la que siempre va a estar es la familia. Le mando un abrazo fuerte, bosteros”.