Caso Selene: si la semana que viene no se reanuda el juicio, el debate caerá y deberá comenzar de nuevo

El Código Procesal Penal de Misiones establece que un juicio no puede estar suspendido por más de diez días hábiles. Si no se reanuda, debe comenzar de nuevo. Ante este panorama se enfrenta el debate oral por el asesinato a golpes de la nena discapacitada Selene Aguirre (2), que sufrió un parate el 4 de julio último por el pedido de apartamiento de todo el Tribunal Penal de Oberá que hizo el abogado defensor de una de las dos personas imputadas por el homicidio.

Roberto Bondar, quien asiste a Victoria Aguirre, la madre de la niña fallecida y una de las personas acusadas por el homicidio, primero recusó a los camaristas Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero. Para resolver ese planteo, se conformó un Tribunal ad hoc. Pero el letrado también recusó a uno de los integrantes de ese cuerpo: Amado Julio Carvallo.

Este martes se supo que con una nueva integración, el Tribunal ad hoc empezó a analizar las recusaciones. Primero se expedirá sobre la de Carvallo y luego sobre la de Avendaño, Aguirre y Rivero. Ese triunvirato lo conforman los camaristas Jorge Erasmo Villalba, Graciela Ivonne Heppner y Mónica Azucena García De González. Sus decisiones se conocerán en las próximas horas.

Hasta el momento del juicio se llevaron adelante las indagatorias, de Victoria Aguirre y del otro acusado, Rolando Lovera (ex pareja de la joven), y también la primera ronda de testimoniales.

Selene fue llevada muerta al hospital Samic de Oberá la madrugada del 29 de enero de 2015. La autopsia determinó que le habían destrozado el cráneo a golpes. Su madre y Lovera, que cuidaban a la pequeña, fueron detenidos y luego llevados a juicio.

El juicio se suspendió el 4 de julio. El 10 empezó la feria judicial de invierno de dos semanas, que para el cómputo de días hábiles no cuenta. Por eso, la reanudación debe darse la semana próxima.