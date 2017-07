Asesinato de los misioneros en Brasil: aún no hay sospechosos en la mira y para la Policía los homicidas se llevaron una bolsa con mucho dinero

Aún no hay sospechosos en la mira por el asesinato de los misioneros Silvio Alejandro Antúnez (24) y Martín Nicolás Ríos (30) en Brasil. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, la Policía del vecino país se inclina por la del robo. Creen que una banda le sustrajo dinero a los jardinenses y los asesinó para ocultar tal ilícito.

“No lo estamos tratando más como un doble homicidio sino como un homicidio seguido de latrocinio. Ya establecimos cómo fue la dinámica del crimen, como se desenvolvieron los hechos en el momento, pero estamos detrás de la autoría”, le dijo Lucas Mariano Mendes, delegado de la Policía Civil, al Radio Club Realeza de esa ciudad del estado de Paraná.

El uniformado confirmó que “fueron hallados cerca de 54 mil pesos que estaban el cuerpo de Silvio, pero sus familiares dijeron que llevaban la cantidad de un millón de pesos. Esa cantidad estaba en un bolso”. La Policía cree que los autores de la matanza se llevaron ese dinero.

Mendes explicó que “la camioneta fue periciada en el lugar del crimen. Pero el informe definitivo todavía no llegó. Sabemos que los tiros vinieron de adentro de la camioneta”.

“La autoría en casos como estos es muy difícil de establecer debido al lugar dónde ocurrió, pero esperamos con los avances de la investigación llegar a los autores del hecho”, remató.

Las pericias a la Chevrolet S10 en el que viajaban las víctimas y el resultado de la autopsia recién serían remitidos a Realeza en las próximas semanas.

Los misioneros habían partido de Jardín América el miércoles a la mañana. A las 17.05 salieron del país por Comandante Andresito. Antes de las 19 los asesinaron a balazos a la altura del kilómetro 122 de la ruta nacional BR 163, en Realeza, a 70 kilómetros de la frontera con Misiones.

Creen que quien les tendió la trampa fue un cambista de Capanema, con el que Antúnez había tratado para hacer una transacción: cambio de pesos por reales. Ese “arbolito” apodado “Polaquito” aún no fue identificado por los policías brasileños.