Recuerdan que rige el alerta por alto riesgo de incendio y que están prohibidas las quemas

Rafael Yacobich, coordinador provincial del Plan del Manejo del Fuego recordó en Radio Provincia que tras las heladas y la fuerte incidencia del viento norte se extreman las medidas de prevención. Dijo también que en la zona sur de Misiones sofocaron varios incendios en las últimas horas pero que no hubo graves consecuencias y que por cuestiones administrativas del gobierno nacional no funciona el avión hidrante.

Rafael Yacobich, Coordinador provincial del Plan del Manejo del Fuego en Radio Provincia.

El funcionario indicó que están trabajando en forma conjunta con los brigadistas, bomberos voluntarios y de la policía para sofocar los incendios que se dieron en las últimas horas.

Además dijo que se monitorea vía satélite los puntos calientes de la provincia y la región. Los factores que hacen a esta tendencia de peligro extremo de incendio son la baja humedad y el viento norte. “Esto va a ser así hasta agosto y es el mes donde hay más viento. Le decimos a la población que está totalmente prohibida la quema desde hace más de una semana”, agregó.

Respecto a la disponibilidad del avión hidrante contó que no está en uso y que no estará hasta tanto desde nación resuelvan inconvenientes administrativos. “Hicimos y se están haciendo las gestiones para contar quizá ya para esta semana con el avión pero el avión por cambios a nivel Nación no está operativo. Esperemos que esto se resuelva porque las previsiones del clima indican que esto se va a poner muy feo, principalmente en Agosto y lo buscamos evitar son los incendios para que no se propaguen a las plantaciones ni zonas urbanas”, aseveró.