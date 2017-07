Más de 415 mil misioneros vuelven a las aulas y comienza la capacitación laboral en contra turno para estudiantes secundarios

Mauricio Maidana, presidente del Consejo General de Educación de Misiones (CGE) contó en Radio Libertad que más de 415 mil alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, son recibidos hoy con las escuelas abiertas para retomar las actividades educativas en la provincia de Misiones. Adelantó además que se pone en marcha el programa de capacitación laboral a contra turno para estudiantes secundarios de los dos últimos años.

Mauricio Maidana, presidente del CGE en Radio Libertad.

Tras el receso invernal, más de 415 mil alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, son recibidos hoy con las escuelas abiertas para retomar las actividades educativas en la provincia de Misiones. En secundario, durante este lunes y martes, se rendirán las materias previas mientras que el miércoles se retoma el trabajo áulico.

Después de dos semanas de descanso, el sistema educativo vuelve “a pleno” a las actividades con desafíos nuevos para los alumnos, docentes, directivos y padres que transitan el trayecto “más emocionante” del año.

Se pondrán en marcha nuevos proyectos que apuntan a mejorar las competencias de los alumnos, estrategias pedagógicas y, sobre todo, el fortalecimiento de los valores esenciales de las personas que confluyen en las aulas de las Escuelas.

También será el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las tutorías para quienes rendirán las materias previas en el secundario. Las mismas se desarrollaron durante las últimas semanas y han tenido la concurrencia de los alumnos que pudieron consultar sus dudas para reafirmar lo aprendido.

Y para reafirmar la voluntad de fortalecer las trayectorias escolares de nuevos alumnos, quienes cursaron en el Programa Educativo de Reingreso (PER), se reinsertan en el sistema formal del secundario junto al resto de sus compañeros.

Educación laboral a contra turno para estudiantes secundarios

Maurcio Maidana contó que en el inicio de este semestre se pondrá en marcha el programa de capacitación laboral para estudiantes secundarios a contra turno. Se trata de una iniciativa provincial basada en una experiencia anterior promovida por el INET en meses pasados y buscan con ello mejorar el perfil de los egresados en Misiones.

“Los chicos que cursen estas propuestas opcionales de capacitación en oficio tendrá doble certificación. Son 10 escuelas y las que quieran sumarse, que tendrán como objetivo a los alumnos de los 4to y 5to año. La idea es ir evaluando en este semestre para implementarlo a mayor escala el año que viene. Es optativo, no obligatorio. La meta es mejorar el perfil formativo de la escuela secundaria”, explicó.

Por otro lado remarcó el buen desarrollo del Calendario Escolar en Misiones in mayores contratiempos y la acertada decisión del Gobierno Provincial de absorber los recortes que se dieron en materia de recursos provenientes desde Nación.

“Desde el año pasado hay una merma en los recursos nacionales. Un ejemplo de ello es el artículo 9. Desde este año ese fondo compensador del salario docente tiene un recorte del 25 por ciento, para 2018 será del 50 y cada año restará un 25 por ciento para luego desaparecer. La Provincia absorbió esa merma en el envío de los recursos además están estipulados por ley. El argumento es que ahora se cambió el criterio, y aunque la ministra Ivonne Aquino reclamó en la mesa del Consejo Federal de Educación, no hay respuestas. Misiones hace hoy un esfuerzo doble, sostiene y se hace cargo de lo que deja de venir. Si no hay un alto impacto en el sistema es porque la Provincia aporta el dinero que no viene”, aseveró.