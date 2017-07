Mañana juzgan al hombre acusado de haber asesinado a su yerno atropellándolo con un camión en Eldorado

RELACIONADAS Juzgarán en Posadas a un hombre acusado de haberle prendido fuego a un amigo tras una discusión

Mañana desde las 8.30 comenzará en Eldorado el juicio a Sergio de De Almeida (57), procesado por atropellar y matar con su camión a su ex yerno, Oscar Bareiro (29), en el Kilómetro 3 de esa ciudad.

El acusado fue imputado del delito de “homicidio simple”, penado con entre 8 y 25 años de prisión.

El Tribunal Penal de la Capital del Trabajo, integrado por Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos, deberá analizar la conducta del imputado.

La acusación contra De Almeida se basa en el testimonio de los testigos y las pericias que ratificaron que el Mercedes-Benz 1114 rojo estaba en condiciones y si ensayó la maniobra que acabó con la vida Bareiro fue por decisión del conductor.

El hecho ocurrió el sábado 14 de marzo de 2015, cerca de las 19, en inmediaciones de la cancha del barrio Primavera (kilómetro 3) de Eldorado.

Tras una discusión de Oscar con Vanesa de Almeida (22), su ex pareja, Sergio de Almeida persiguió a su ex yerno con su camión Mercedes-Benz, y lo embistió provocándole la muerte.

Testigos dijeron que luego de atropellarlo, el hombre siguió la marcha como si nada.

Desde el entorno del imputado indicaron que Bareiro había generado la reacción de los De Almeida porque habría intentado atacarlos con un cuchillo, algo que nunca se probó.

En la Fiscalía actuará su titular, Federico Rodríguez.