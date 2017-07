Franco sobre De Vido: “Si alguien cometió un delito tiene que rendir cuentas ante la justicia”

El diputado nacional renovador Jorge Franco negó en Radio República publicaciones periodísticas que lo ubicaron como uno de los defensores de Julio De Vido en la Cámara de Diputados de la Nación, tras el pedido de indagatoria, desafuero y detención del ex ministro por parte del fiscal Carlos Stornelli, por presunta malversación de fondos durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Jorge Franco, diputado nacional del FR en Radio República.

“No tenemos una decisión y no hay información formal de un llamado a sesión para tratar el tema, ni siquiera si será ordinaria o extraordinaria. Por otro lado yo no hice ninguna declaración a los medios. Si alguien cometió un delito tiene que rendir cuentas ante la justicia. Los fueros están hechos para que los legisladores no sean molestados en el uso de sus opiniones o atribuciones. Si hay una condena se decidirá. Hoy esta iniciativa no me parece saludable para la República. La Constitución es clara no da lugar a nada, no se puede interpretar de acuerdo a las necesidades políticas de algunos. Esto es entendibles uno podrá coincidir o no, pero no podemos hacer interpretaciones descabelladas que más que justicia buscan linchamientos. A veces el odio y el resentimiento les puede más que la necesidad de justicia”, dijo.

A ello agregó que si el juez tiene condena o pide desafuero, realmente a los legisladores no les queda otra. “Por capricho no da. Hoy vienen por un legislador y si vienen mañana por usted o por su familia. En todos los casos van a querer que se los defienda. Queremos que haya justicia. Los fueros no habilitan a cometer delitos. Puede ser investigado y condenado mientras es diputado”, explicó.

Del mismo modo dijo que ni del oficialismo ni de la oposición lo llamaron por este tema y que no hay ninguna decisión tomada.

“A nosotros no nos eligieron para determinar o saber si De Vido es bueno o malo. Nos eligieron para defender otra cosa, los intereses de los misioneros, la discusión de la coparticipación, la gestión de recursos. Este tema es algo que le interesa solamente a un sector de la política que no pasa de las fronteras de Buenos Aires”, remarcó.