Closs: “Si queremos defender a Misiones, no debemos entrar en la grieta”

El diputado nacional Maurice Closs tuvo un lunes intenso, en contacto con jóvenes profesionales, organizaciones y medios de comunicación de la zona centro. Allí reiteró que en las elecciones legislativas deben priorizarse los temas de Misiones, que no están en la agenda dominada por la grieta de Buenos Aires.

“La agenda de la Argentina cuando se habla de política, la domina Buenos Aires y en esa trampa no podemos caer, porque ahí no se juega el interés de Misiones”, definió.

El candidato a senador indicó que ninguno de los candidatos de Buenos Aires, entre los que acompañan al presidente Mauricio Macri o las distintas versiones del peronismo, con Cristina, nombró alguna vez algo que tenga que ver de Misiones, “ni lo van a hacer porque están absorbidos por la agenda de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si queremos defender lo nuestro, que no cuesta mucho instalar un tema en la agenda y entramos en la lógica de esa grieta, de ese país, nos estamos equivocando”, explicó.

“Si los misioneros no defendemos los intereses de Misiones, nadie va a defender por nosotros y no crean que los temas de Misiones no están en la agenda por un problema de Misiones, no están los temas de Catamarca, de Neuquén, de Jujuy, de nadie, a lo sumo algún tema de rebote de la Pampa húmeda, pero el resto del país está opacado por el dominio de la agenda del gran Buenos Aires”, cuestionó.

Closs sostuvo que esa lógica le sirve al Gobierno y también a la oposición porque se reparten un electorado masivo en la provincia de Buenos Aires.

Por eso, sentenció, los problemas de las asimetrías, de la yerba mate, de la competitividad del sector comercial o los comercios que no pueden mantener sus puertas abiertas, deben ser debatidos en la agenda electoral misionera.

“Yo para senador compito con el presidente del PRO. Para Humberto ser senador por Misiones, por Santa Cruz, por Capital Federal, es lo mismo. Si este año hubiera habido elecciones a senadores por Capital Federal, capaz era candidato ahí, donde vive hace no sé cuánto tiempo y donde ocupó un cargo público de ser el titular de la Corporación Sur, que está trabajando hace tiempo allá”, comparó.

“No hay dudas que nosotros conocemos más la provincia. Cierro los ojos y me pongo acá en este lugar y no sé cuántas veces estuve acá. Estuve visitando la obra que ayudamos a hacer en el complejo y el Centro Cívico, que es una obra transcendental que hicimos y le ayudamos primero a un Obispo y después al otro a poner en valor la iglesia para que se trasforme en diócesis. No sé cuántas escuelas, Nenis y obras de salud, de servicios públicos hicimos. Nosotros vamos a defender Misiones, vamos a defender Oberá, porque nos interesa Oberá, porque la conocemos, porque la sentimos. Ellos van a bajar su publicidad, pero de conocer los intereses te debo y ni lo están por hacer”, advirtió.

En esa línea, recordó que los diputados de Cambiemos se negaron a tratar la emergencia yerbatera y se diferenció: “Nosotros aun siendo oficialistas nos peleábamos con el Gobierno nacional defendiendo al productor misionero”.