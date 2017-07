Centurión y un nuevo escándalo que pone en duda su continuidad en Boca

“Como cualquier fanático de Boca, me acerqué para pedirle una foto y me dijo que no de mala manera, me dijo que no lo molestara. Me di cuenta de que estaba ‘re puesto’. Me acerqué para pedirle disculpas, pero una persona que estaba con él se metió y de forma muy violenta empezó a gritarme, a insultarme y me propinó un golpe de puño. Se armó revuelo, vinieron los patovicas y nos separaron”, relató Fabián, la persona que tuvo el altercado con Centurión, al canal CrónicaTV.