Análisis semanal: Gestión como bandera en la campaña rumbo a las Paso

Las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (Paso) fueron implementadas por primera vez en las elecciones de 2011. En agosto de ese año ningún partido presentó más de una lista y el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner a la cabeza, obtuvo un contundente 50 por ciento de los votos seguida desde muy atrás, con algo más del 12 por ciento, por la fórmula que encabezaba Ricardo Alfonsín. Desde esa primera experiencia poco y nada cambió en cuanto a la percepción, no solo de la sociedad, sino de los mismos partidos políticos, sobre el rol de unas elecciones internas, sin internas. Así las cosas, las Paso se transformaron en una gran encuesta nacional en la que se verá reflejado el apoyo y el capital electoral que poseen las figuras que encabezan las listas.

El panorama parece ser replicado en todas las provincias. Un dato que pone de relieve esta realidad es que solamente en seis distritos de los 24 que tiene el país habrá internas efectivas. Pero en cinco (Chaco, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) la competencia interna será parcial. Exclusivamente en La Rioja, todas las agrupaciones políticas se someterán a la contienda entre espacios de un mismo signo político.

Ante este panorama surge la incógnita de saber qué actitud tomará el electorado y el porcentaje de participación pasará a ser un dato a tener en cuenta en posteriores análisis. ¿Las Paso realmente son un instrumento válido para elegir a los candidatos que se disputarán los cargos? Parece una pregunta cuya respuesta nacerá del propio padrón electoral, cuando en el recuento de votos se conozca en nivel de participación, o de interés, como signo de la percepción social sobre esta herramienta que le costará al Estado, es decir a todos los contribuyentes, unos 2.800 millones de pesos.

Así las cosas, en la semana que pasó comenzó oficialmente la campaña electoral que finalizará el 10 de agosto, horas antes de la veda electoral para los comicios del 13. En el centro del país las denuncias mediáticas parecen dominar la escena, con Julio De Vido, el contador de los Kirchner, “Polaquito”, Lanata, Grabois, el papa Francisco, Arsat, el precio del dólar, Vidal y Esteba Bullrich como protagonistas casi excluyentes en los medios. En tanto en Misiones, el panorama pinta para ser más calmo, con instituciones y partidos que aceptan las reglas de juego sin dejar de cuestionar la validez de una herramienta que parece haber fracasado desde que se implementó.

Por un lado el Frente Renovador de la Concordia, con sus candidatos Maurice Closs y Ricardo Wellbach a la cabeza y la buena imagen del gobernador Hugo Passalacqua, salió a recorrer la provincia, pueblo a pueblo, con el objetivo de acercar las propuestas del proyecto misionerista que desde 2003 se mantiene como el principal actor de la política local, con una campaña austera donde los encuentros cara a cara con los vecinos les permiten tener una percepción de cómo está la calle. “No necesitamos realizar ningún timbreo porque tenemos abiertas las puertas de todos los misioneros”, disparó Closs desde el escenario armado en el club Brown en el hasta ahora único acto multitudinario desde el comienzo de la campaña, que reunió a algo más de 10 mil jóvenes que mostraron su apoyo a los candidatos del oficialismo provincial. Closs volvió a insistir con la necesidad de que el gobierno de Mauricio Macri instrumente de una vez el artículo 10 de la ley Pyme que le dará a la provincia herramientas fiscales para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes que ven cómo, día a día, millones de pesos son transferidos a Paraguay a través de las compras en Encarnación. “La Renovación tiene y ha tenido en todos estos años una consigna fundamental: Las decisiones de los gobiernos jamás deben comprometer a las futuras generaciones, no debemos gobernar pateando los problemas para delante, tenemos que hacernos cargo del presente pero proyectar y facilitar el futuro de los jóvenes. Desde el nacimiento de la Renovación se inició el proceso de desendeudamiento más profundo y más exitoso de la historia de Misiones. Los que hoy compiten contra nosotros han generado hasta su ultimo día en el gobierno una deuda pública que hasta hoy ustedes están pagando”, recordó Closs. Otro de los que habló durante el multitudinario acto de los jóvenes fue Ricardo Wellbach quien llamó a todos los que se sienten identificados con el proyecto misionerista a salir a la calle para mostrar que el proyecto tiene vigencia. “Aca todos tenemos trayectoria y convencimiento, con esa trayectoria y convencimiento tenemos que salir a las calles a decir y demostrar que este proyecto tiene vigencia, es inclusivo y es el modelo que nos deja el ejemplo, resuelve, promete pero por sobre todo se compromete. No nos dejemos convencer, salgamos nosotros a convencer”, sostuvo el actual subsecretario de Gobierno.

Con la gestión del día a día como bandera y con una política fiscal certera que permite traducir en obras los aportes de los misioneros, el gobernador Hugo Passalacqua se puso la campaña al hombro y camina la provincia para inaugurar obras y mantener el contacto cara a cara con los misioneros.

Esta semana presentó un moderno scanner que la Policía de Misiones utilizará en la lucha contra el narcotráfico, una de las principales preocupaciones de los misioneros, potenciada por el crimen de dos jóvenes de Jardín América a quienes asesinaron en Brasil sin robarles el millón de pesos que tenían en su poder. Este instrumento permitirá acentuar la lucha frontal que el gobierno provincial viene manteniendo en contra del delito organizado en consonancia con las políticas de seguridad que impulsa el gobierno nacional y la promesa presidencial de “echar a las patadas a los narcos del país”.

Y como muestra de la buena marcha de las cuentas provinciales, este viernes los docentes cobraron el Fonid y el Aporte Nacional 2017 que la provincia abonó con fondos propios que recuperará una vez que el gobierno nacional cumpla con su aporte. Además se anunció que el 29 de julio estarán depositados los salarios de la administración pública, para los empleados activos y pasivos. Esta semana se licitará el Puerto de Posadas que permitirá a la producción local bajar sus costos de transporte y redundará en beneficios para todos los sectores en el circuito positivo de la economía.

Una economía que también se vio fortalecida por el arribo de miles de turistas que recorrieron la provincia en los últimos días (algunos seguirán debido a que a su receso invernal le resta una semana). Para cerrar la semana las recorridas de gestión e inauguraciones de Passalacqua, incansable conductor de la campaña con altísima adhesión e imagen positiva de la gente recorrió obras de Oberá y Posadas, donde remarcó que la buena administración permite realizar obras para los misioneros. “Todo esto es posible por nuestra política fiscal. De otro modo el Estado no podría obtener recursos para dar respuesta a las necesidades prioritarias de la comunidad”, remarcó.

Como evidencia de la buena sintonía entre los gobiernos de la provincia y la Nación, legisladores nacionales y provinciales y el ministro del Agro y la Producción se reunieron esta semana con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, para intentar encontrar una salida a la crisis (una más) que atraviesa el sector yerbatero. La Nación se comprometió a repartir 150 millones de pesos para que los pequeños productores, afectados por los pagos a 90 días, puedan paliar un poco la situación. En esa línea, el funcionario nacional también se comprometió a avanzar en la puesta en marcha de un mercado de transacción del producto madre de Misiones.

Mientras el oficialismo avanza y muestra sus cartas con la gestión al frente, su principal oponente, Cambiemos, decidió jugar sus cartas con la llegada de funcionarios nacionales que traen anuncios y posibles soluciones para las problemáticas que se plantean desde la tierra colorada. El día previo al comienzo oficial de la campaña, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvo en la cena de recaudación de campaña en la que el gobierno nacional recibió el apoyo de varios empresarios provinciales que mediante la compra de una tarjeta para la cena, aportaron en total algo más de 2 millones de pesos, según dijo el candidato a diputado nacional por el espacio, Luis Pastori. Además este viernes, el presidente del Procrear, Iván Kerr, visitó Posadas y anunció el sorteo de 230 viviendas de las 717 que el programa construye en Itaembé Guazú. El funcionario nacional recorrió las obras junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Santiago Ros.

Por el lado del frente Avancemos, la campaña comenzó con sus dirigentes en las principales ciudades del interior provincial. Eldorado y Oberá recibieron la visita de Adolfo Velázquez, candidato a senador del espacio y María Losada, quien encabeza la lista de postulantes a diputados nacionales. Ambos dirigentes insisten en equiparar a las gestiones de Passalacqua y Macri en una estrategia, que a juzgar por el número de militantes que convocan en sus encuentros, parece no tener eco.

Los demás partidos con aspiraciones a una banca nacional tuvieron poco movimiento durante estos días, lo que permite aventurar que la principal pelea estará entre las listas del Frente Renovador, Cambiemos y corriendo desde atrás Avancemos. En cuatro domingos más se terminarán las especulaciones y el electorado se movilizará a los centros de votación para elegir a los candidatos que finalmente pelearán un lugar en el Congreso de la Nación en las elecciones generales de octubre. Recién ese día, con los datos de la participación y con los resultados en el papel culminará el largo proceso de esta gran encuesta nacional en que se convirtieron las Paso, que nacieron hace seis años sin internas efectivas entre los partidos. Como hasta hoy.