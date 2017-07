Karting:  Una clasificación ajustada y con sorpresas

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting fiscalizado por la FeMAD comenzó en el Kartódromo de Leandro N. Alem.

Los más rápidos en clasificación fueron Mariano Tajada en 110cc., Gonzalo Weiss en 10hp, Milena Fleck sorprendió en Copa Damas, Alexis Gomez en Cajeros Promocional, Maximiliano Hipólito en 4T Senior, Marcelo Polonyi en Máster 200cc y Juan Pablo Mattive en Estandar.

En una jornada sabatina a pleno sol se vivió una clasificación ajustada en las diferentes categorías. El dato fue que en Copa Damas son 6 ya las participantes en un crecimiento de la categoría en la cual la obereña Milena Fleck metió la pole. En el segundo lugar se ubicó Leticia Ponce de León y tercera Cintia Iwanczuk.

En Cajeros Promocional, Alexis Gomez tuvo un ritmo veloz para dejar atrás al campeón Yoryi Kibisz.

En 4T Senior, Maxi Hipólito logró una pole que tanto buscaba en el trazado que más conoce por la localía y mañana es el gran candidato.

En Máster 200cc., Marcelo Polonyi fue el más rápido 35.368 seguido de Emiliano Bongers y Nicolás Bonda en una reñida clasificación.

En 4T Estándar, Juan Pablo Mattive voló en su tanda y Ghiberto en la suya. Pero el obereño Mattive fue que se apoderó de la poleman 36.606

Así los tres primeros fueron Juan Pablo Mattive, seguido de Guillermo Ghiberto y tercero el líder del campeonato, Facundo Bustos.

Fusion Tandas Clasificatorias

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total time r 1 r 2

1 639 Juan Pablo Mattive 36.606 36.606 0.000

2 610 Guillermo Ghiberto 36.802 0.000 36.802

3 606 Facundo Bustos 36.832 36.832 0.000

4 619 Guillermo Picarschi 36.977 36.977 0.000

5 634 Matias Witzke 37.450 0.000 37.450

6 625 Eduardo Fabian Gadzke 37.469 0.000 37.469

7 646 Nahuel Umfurher 37.538 0.000 37.538

8 628 Cristian Hettinger 37.565 0.000 37.565

9 690 Cesar Villar 37.627 37.627 0.000

10 632 Walter Nobs 37.643 37.643 0.000

11 629 Cao Lopez Ferrari 37.683 0.000 37.683

12 608 Adriano Lukoski 37.725 0.000 37.725

13 616 Rodrigo Fernandez 37.821 37.821 0.000

14 677 Yonatan Lukoski 37.875 37.875 0.000

15 623 Rodrigo Ferreyra 38.016 0.000 38.016

16 617 Carlos Cesar Alegre 38.475 0.000 38.475

17 651 Juan Angel Quirelli 38.623 38.623 0.000

18 618 Emanuel Benitez 1:47.049 0.000 1:47.049

19 630 Cesar Javier Schulz 0.000 0.000 0.000

Clasificacion 200 Master a 5min

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km4 (00:35.811)68.359 km/hJulian Sudo

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 505 Marcelo Polonyi 0.000 7 35.968 2 68.06 km/h

2 533 Emiliano Bongers 0.331 7 36.299 4 67.44 km/h

3 502 Nicolas Bonda 0.500 6 36.468 3 67.127 km/h

4 518 Aldo Segovia 0.774 8 36.742 2 66.627 km/h

5 522 Brian Ramallo 0.817 6 36.785 3 66.549 km/h

6 526 Diego Bogado 1.196 7 37.164 2 65.87 km/h

7 517 Raul Horacio Zarza 1.199 7 37.167 3 65.865 km/h

8 535 Juan Santiago Vogel 1.537 6 37.505 5 65.271 km/h

9 524 Horacio Do Reis 1.831 7 37.799 2 64.764 km/h

10 521 Jorge Jara 1.855 6 37.823 4 64.723 km/h

11 528 Victor Vega 2.106 6 38.074 4 64.296 km/h

12 542 Raul Ricardo Klenyuk 0.000 – 0.000 – 0 km/h

DQ 525 Julian Sudo 0.000 5 35.811 4 68.359 km/h

Clasificacion Copa Dama –

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km4 (00:37.258)65.704 km/hMilena Cristina Fleck

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 115 Milena Cristina Fleck 0.000 7 37.258 4 65.704 km/h

2 622 Leticia Ponce De Leon 0.098 7 37.356 6 65.532 km/h

3 615 Cinthia Iwanczuk 0.103 7 37.361 5 65.523 km/h

4 624 Maria Agustina Tajada 0.408 7 37.666 5 64.992 km/h

5 106 Monica Beatriz Suarez 1.665 7 38.923 1 62.893 km/h

DQ 110 Laura Jaquelin Ribeiro 0.000 6 44.180 5 55.41 km/h

Clasificacion 4T Senior 5 Min

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km2 (00:35.776)68.426 km/hSebastian Hipolito

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 438 Sebastian Hipolito 0.000 7 35.776 2 68.426 km/h

2 434 Mauricio Ariel Hlynianyj 0.173 4 35.949 4 68.096 km/h

3 402 Fabian Carre 0.274 8 36.050 3 67.906 km/h

4 417 Alejandro Gabriel Pereyra 0.678 7 36.454 1 67.153 km/h

5 420 Roberto Martin Herrera 1.145 7 36.921 3 66.304 km/h

6 411 Benjamin Devechi 2.414 7 38.190 5 64.101 km/h

Clasificacion Estandar 10 Hp

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km3 (00:37.590)65.124 km/hGonzalo Rene Weiss

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 701 Gonzalo Rene Weiss 0.000 7 37.590 3 65.124 km/h

2 723 Ezequiel Mieres 0.027 7 37.617 3 65.077 km/h

DQ 706 Bautista Bustos 0.000 6 37.614 4 65.082 km/h

DQ 713 Candela Bongers 0.000 7 38.285 5 63.941 km/h

Clasificacion 60cc – 110cc 5m

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km4 (00:39.441)62.067 km/hMariano Tajada

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 10 Mariano Tajada 0.000 7 39.441 4 62.067 km/h

2 6 Julio Alberto Dasilva 1.320 7 40.761 2 60.057 km/h

3 7 Tomas Alcaraz 1.615 7 41.056 6 59.626 km/h