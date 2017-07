Después de 20 años un misionero volverá a ponerse la camiseta de Los Pumas

En los últimos años el rugby misionero ha tenido un notorio crecimiento, el cual en la rama masculina no se vio reflejado en lo que respecta a jugadores en seleccionados nacionales, donde la única referencia recurrente estaba en la rama femenina con Noelia Billerbeck y Maria Paula Pedrozo desempeñándose en Las Pumas. Entre los hombres, el último antecedente de un jugador Urumi vistiendo la camiseta celeste y blanca es el de Gustavo Verón, quien disputó el Sudamericano de Corrientes en el 1997. Ahora es el turno de Martín Bogado.

El ex jugador de CAPRI emocionado recordó: “para mi en ese momento recibir la celeste y blanca encima me tocó jugar de titular, no dormía” y agregó: “el tren pasa una sola vez en la vida, hay que subirse, aprovechar, disfrutar y conservar la humildad que es lo primordial en este deporte”.

Emulando justamente los pasos de quien fuera el único misionero en llegar al plantel superior del combinado nacional, hoy 20 años después, Martín Bogado tendrá la posibilidad de vestir la camiseta de Los Pumas en una competencia oficial en este caso con el selectivo juvenil.

“No me lo esperaba esto, estoy muy ansioso pero se manejarlo. Obviamente ese momento de la entrega de camisetas es especial. Nunca me paso esto, sólo quiero que sea el momento y pase y poder disfrutarlo y aprovecharlo” comentó el joven cazador.

La concentración se extenderá hasta el próximo 27 de julio en la ciudad de Buenos Aires, ese mismo día partirá a Uruguay para disputar en las Minas el CAMPS 2017 hasta el próximo 2 de Agosto. Serán siete días que marcarán la continuidad de porque no? una huella puma con tierra colorada.