Crucero se juega su última carta ante Los Andes

Desde las 15:35 visita al Milrayitas con la obligación de ganar para seguir con vida en la B Nacional. Una derrota podría decretar el descenso de categoría según los resultados que se den en la fecha.

Crucero Del Norte está muy cerca del abismo, aunque la reciente derrota de Juventud Unida de Gualeguaychú le dio algo de vida. Por eso, cuando enfrente hoy a Los Andes por la fecha 45, solo tendrá un objetivo: ganar para seguir soñando.

Las cuentas cada vez son más complicadas y las calculadoras tienen demanda récord en Garupá. Es que la mala campaña del conjunto de Sergio Lippi, sumado a los flojos resultados conseguidos, lo obligan prácticamente a ganar los dos encuentros y esperar una ayuda. Hace seis que no gana y debe, sí o sí, cortar esa racha. (Ver relacionada)

Desde lo futbolístico, Rodrigo Lechner no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas y su lugar podría ser ocupado por Stephan Ruggeri, aunque no está confirmado. Además, Lucas Vera Piris arrastra una molestia en el talón y no está siquiera concentrado.

Así, el equipo podría ser: Ignacio Arce; Alejandro Pérez, Delio Ojeda, Ruggeri y Guillermo Sotelo; Cristhian Britos, Lucas Caballero, Brian Domínguez y Nicolás Castro; Thomas Silveroy Leandro Fernández.

Los Andes recibe sin público a Crucero del norte y la dupla Lobos/Perez meterá dos variantes. Vuelven al equipo tras sus sanciones Britez Ojeda y Bordacahar.

En definitiva el once para enfrentar al colectivero sería: Federico Díaz; Gastón Guruceaga, Gabriel Tomasini, Sebastián Valdez, Maximiliano Barreiro; Junior Mendieta, Gustavo Turraca, Marcos Britez Ojeda, Cristian Bordacahar, Rodrigo Bogado; Julián Vivas