Closs: “El ciudadano misionero hace bien en ir a hacer valer su salario en Paraguay, es lo más lógico”

El ex gobernador de Misiones, candidato a senador para las próximas elecciones, se refirió a las asimetrías existentes entre la provincia y el vecino país, por lo que reclamó al gobierno nacional la pronta reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme para lograr competitividad entre ambos mercados.

En la mañana de ayer, el diputado nacional Maurice Closs acompañó al jefe comunal de Posadas, Joaquín Losada, al lanzamiento del nuevo sistema de alarmas comunitarias en la Chacra 233.

En el interín, aprovechó para referirse a un tema que cada vez más aqueja a la sociedad misionera, particularmente a los comerciantes de las localidades de frontera: las asimetrías que existen entre Paraguay y nuestra provincia.

“Tengo la vocación de que el tema se instale y sea reconocido. Yo he hecho las propuestas que creo que son sencillas de aplicar y que tienen que ver con soluciones que se practicaron en otras épocas, en las que el tipo de cambio también estaba tan atrasado”, explicó el ex gobernador, en referencia a las modificaciones propuestas tiempo atrás a la Ley Pyme que incluían ciertos ítems favorables al comercio de frontera.

“Yo he visto en los últimos días que nos quieren convencer de que las medidas están, pero no es esa la verdad. La frontera merece otra atención y para eso se hizo el artículo 10 de la Ley Pyme, que no se reglamenta”, sentenció en reclamo al gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri: “Expreso contundemente mi preocupación, y esto va a terminar con un mal estado de ánimo, porque ya lo vivimos. Esto ya lo vivimos en el 2001, en Iguazú, en Posadas, en Irigoyen: primero se cierra el comercio, después se pierde el puesto de trabajo, cae el valor del alquiler y se empiezan a vender los locales”.

“Cuando uno ve que el esfuerzo, trabajo y los salarios de los misioneros son gastados en otro lugar, sabe que la cosa termina mal”, opinó, aunque reconoció que “el ciudadano hace bien en ir a Paraguay porque hace valer su salario, es lo más lógico”.

No obstante, también se mostró esperanzado por las reuniones que se llevaron a cabo con representantes de la Casa Rosada, así como con legisladores de Cambiemos: “Es muy bueno que nos sentemos en una mesa el gobierno provincial y nacional, sin chicanas, y que podamos advertir problemas y buscar soluciones”.