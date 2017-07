Asistieron en Andresito a la familia del que en vida fuera Rogelio Schering

El pasado viernes, Policías del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Unidad Regional V en compañía de la psicopedagoga Luciana Fleitas asistieron a Elena Dzikoski e hijos, familia de quien en vida fuera, Rogelio Schering en estos momentos tan dolorosos.

La comisaría Andresito Informa: Personal Policial División Comando Radioeléctrico, en compañía de la Psicopedagoga Luciana Fleitas, quién se desempeña laboralmente en el CIC, de esta localidad, se trasladaron al Paraje El Verde, (distante a 20 km del casco urbano), a visitar la familia de quién en vida fuera Rogelio Schering, donde fuimos recibidos por la Sra. Elena Dzikovski, viuda de Schering; tras dialogar con la Señora, manifestó: que se le está haciendo difícil, ya que vivo lejos de la ciudad y no cuento con los medios adecuados para poder auxiliar a mi familia en caso de ser necesario, cómo así en la fecha tendría que ir al médico ya que me siento dolorida por los golpes sufridos y no cuento con los medios.

Por lo que en compañía de Personal del Comando Radioeléctrico y de la Psicopedagoga se la traslada hasta el hospital local y posteriormente a su domicilio; la misma se muestra inmensamente agradecida por las atenciones brindadas por la Policía local y Personal de la Municipalidad, ya que en esos momentos dolorosos toda mano tendida da fuerza para seguir a delante, también deja la puerta abierta para recibir ayuda, ya sea de ropas o alimentos, por razones de que no percibe sueldos o ingresos mensuales para la mantención y cuidados de sus hijos.-

Fuente y Fotos: Policía del Comando Radioeléctrico Andresito, dependiente de la Unidad Regional V.