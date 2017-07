10 habilidades personales para las nuevas demandas laborales

En apenas un par de años, el mundo laboral demandará nuevas habilidades personales, dado que la cuarta revolución industrial, nos pondrá frente a nuevos desafíos. Hablar de robótica avanzada, aprendizaje de máquinas, biotecnología, inteligencia artificial, vehículos autónomos; será hablar de temas cotidianos.

Según estudios realizados en el foro económico mundial (www.weforum.org), para el 2020, más de un tercio de las habilidades (35%) que se consideran importantes en la fuerza laboral actual, habrán cambiado.

La forma en que vivimos y la forma en que trabajamos, gracias a esta revolución industrial, habrán cambiados drásticamente, a tal punto que nuestras habilidades no serán suficientes para un mundo en constante cambios. Estaremos perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. De ahí la conveniencia de entender que el aprendizaje no es una etapa en nuestras vidas, sino, un estilo de vida; entender que es conveniente permanecer aprendiendo constantemente.

El mundo cambia vertiginosamente y es sabido que algunos empleos desaparecerán, otros crecerán y puestos de trabajo que ni siquiera existen hoy, serán una realidad. Los estudios realizados por el foro de Davos, analizan las distintas estrategias de empleo, destrezas, habilidades y competencias de la mano de obra que demanda el futuro.

El estudio dio como resultados, el siguiente orden de competencias requeridas para el empleado del futuro, es decir, para el 2020 en adelante. Dichas competencias o habilidades son:

Resolución de problemas complejos Pensamiento critico Creatividad Gestión de personas Coordinación con otras personas Inteligencia emocional Juicio y toma de decisiones Orientación al servicio Negociación Flexibilidad cognitiva

(En sucesivas presentaciones desarrollaremos cada una de estas habilidades)

Es prácticamente la misma lista que publicaron en 2015, a excepción de escucha activa y control de calidad (Fuente: Foro de Davos, reporte de futuros trabajos).

Una de las competencias más requeridas será la creatividad, frente al avance de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas formas de empleos, los trabajadores se verán desafiados a ser cada vez más creativos para beneficiarse de todos estos cambios.

La escucha activa, considerada una habilidad esencial hoy, junto con la inteligencia emocional, seguirán siendo una de las mejores competencias a desarrollar para desempeñarse en un nuevo y desafiante paradigma laboral.

Sectores como, los medios de comunicación y el entretenimiento global ya han experimentado cambios significativos en los últimos cinco años. Otros como los servicios financieros y la inversión aún no se han transformado radicalmente. Los trabajadores que se ocupan de las ventas y manufactura necesitarán nuevas habilidades, como por ejemplo, la alfabetización tecnológica.

Los cambios no nos esperan, el internet móvil y la tecnología en la nube ya están impactando la forma en que trabajamos. Otras crecen a pasos agigantados como lo son la inteligencia artificial, la impresión en 3D y los materiales avanzados.

Los líderes empresariales, los educadores y los gobiernos, que estén atentos a estos cambios, necesitaran perfeccionarse en estas nuevas competencias.

Entendiendo estas necesidades, es que la propuesta es estar abierto al aprendizaje y anticiparse a la formación de competencias blandas, entrenando y capacitando a los seres humanos para los desafíos del futuro.

Nestor Lucero

0351-3059418

Coach Ontológico Profesional