Tragedia en el puente: el juez dictó el secreto de sumario y pedirá colaboración de la Prefectura para investigar el hecho

El juez de Instrucción de Esquina, Gustavo Vallejos estableció el secreto de sumario en la causa en la que se investiga la muerte de Rogelio Schweig (47), turista misionero que cayó al puente Santa Rosa, cerca de Esquina presuntamente por falta de controles en la ruta nacional 12.

En este contexto, el magistrado solicitará la colaboración de una fuerza de seguridad federal para avanzar en la causa. Así, la Prefectura Naval Argentina investigará las causas por las que un automovilista cayó al arroyo Guazú, tras la caída del puente ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, entre las ciudades Goya y Esquina.

Según publicó el portal Nova Corrientes y reprodujo el diario El Libertador, la fuerza de seguridad federal deberá colaborar con la Justicia Provincial, debido a que se busca determinar la razón por la que los efectivos de la Policía de la Provincia y la Gendarmería Nacional, como también los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad evitaron alertar al turista, proveniente de Misiones, que la vía de tránsito de había desplomado.

Una fuente judicial informó a Nova que “la Policía provincial no había hecho nada en relación a la investigación”, por lo que se habían arbitrado los medios para que se envíen datos para que el Juez y la Fiscalía puedan analizarlos y establecer las hipótesis válidas para la investigación.

Un funcionario, que interviene en el caso aseguró que “cuando se tengan los informes de quiénes eran los responsables de los controles, se podría solicitar la colaboración de la Prefectura Naval o de otra fuerza federal para investigar”.

Esto es porque “en el caso están sospechados policías provinciales, gendarmes y personal de Vialidad Nacional” y es por ello que se pedirá la intervención de una institución que no tenga relación con el hecho investigado, pero que además cuente con los recursos técnicos y humanos para hacer las averiguaciones.

Los informes de la etapa de sumario realizados por la Policía fueron remitidos este martes a la Fiscalía de Primera Instancia de la localidad de Esquina, a cargo del doctor Carlos Gallardo, con una copia al juez de Instrucción, Gustavo Vallejos.

Según trascendió, los funcionarios evaluarán esos escritos pero solicitarán la intervención de la Prefectura Naval. Los efectivos de esa fuerza deberán, como primera medida, corroborar todo lo que esté escrito, y realizar los estudios necesarios para aclarar la situación.

Para la Justicia provincial, está claro que fallaron los controles en la ruta nacional y se sospecha que hubo negligencia de los funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la DNV, ya que “la ruta no estaba señalizada”, razón por la que el automovilista siguió el camino hasta caer al agua.

El siniestro fue el miércoles 12, cuatro días después de la caída del puente, que había ocurrido el sábado 8. Aparentemente, desde entonces, los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad habrían omitido señalizar el trayecto, para evitar que los vehículos lleguen hasta el viaducto destruido.