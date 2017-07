Jefe policial misionero afirmó que en el doble crimen de los argentinos en Brasil hubo “mucho ensañamiento”

El comisario mayor de la Jefatura de Policía de Misiones Carlos Riveros dijo esta mañana que el asesinato a balazos de dos argentinos en el sur de Brasil es “un hecho de características muy graves” y que “hubo mucho ensañamiento” por la forma en que los mataron.

En diálogo con el canal de noticias TN, explicó que en el asesinato de Martín Nicolás Ríos (30) y Silvio Alejandro “Tata” Antúnez (24) en el estado brasileño de Río Grande Do Sul existen “varias líneas de investigación”, pero que no hay “datos concretos” acerca de “una hipótesis fuerte”.

Además, afirmó que por el momento no hay detenidos por el doble crimen.

“Sí está en claro que hubo mucho ensañamiento por la forma violenta en que ha ocurrido el hecho y los disparos de arma en los cuerpos”, sostuvo Riveros, quien agregó que “obviamente se evidencia que se está en la presencia de un hecho de características muy graves”.

Una de las hipótesis que manejaba la Policía misionera es que las dos víctimas cruzaron juntas por la ciudad de Andresito hacia Brasil con el objetivo de cambiar un millón de pesos argentinos por reales brasileños y que en esas circunstancias fueron asaltados por delincuentes locales, aunque en poder de Antúnez se secuestró una mochila con una importante suma de dinero.

Los voceros de la Policía Rodoviara de Brasil (PRB) indicaron que el miércoles a las 20, Antúnez fue encontrado asesinado de cinco balazos en el pecho a la vera de la ruta BR 163, a la altura de la localidad brasileña de Realeza, en el estado de Paraná, a unos 70 kilómetros de la frontera con Misiones.

En tanto, ayer alrededor de las 6, la PRB encontró el cadáver de Ríos dentro de una camioneta Chevrolet S10 color gris y con patente argentina, estacionada al costado de la misma ruta, a 30 metros de donde estaba su amigo, pero dentro de un pajonal.

De acuerdo con los peritos, Ríos presentaba un balazo en la cabeza y su cuerpo yacía en el asiento del conductor, sobre el volante del vehículo.

Según las fuentes, Ríos era miembro de un estudio jurídico e hijo del ex intendente de dicha ciudad misionera, Miguel Ríos, mientras que el Antúnez trabajaba en la empresa familiar de plantaciones y transporte.