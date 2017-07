Condenaron a un narco paraguayo que había intentado ingresar a Posadas con una carga de 103 kilos de marihuana

El Tribunal Federal de Posadas condenó a un traficante paraguayo a cuatro años y siete meses de cárcel. Se trata de Ramón Rojas, quien a fines del año pasado intentó ingresar a Posadas con más de 100 kilos de marihuana en su vehículo.

El fallo lo firmó el camarista Manuel Alberto Moreira. El imputado cometió el delito de “contrabando de importación de estupefaciente agravado”.

El día 9 de noviembre de 2016, en el marco de un operativo realizado por personal de la Sección Resguardo de la Aduana de Posadas destacada en el Puente Internacional “San Roque González de Santa Cruz”, controlaron un vehículo que se presentó en el sector de ingreso a la República Argentina, procedente del Paraguay. Era un Toyota Townace tipo ST Wagon, dominio CBU-822, conducido por Ramón Rojas.

El rodado fue derivado al sector de las dársenas, donde se llevó adelante una revisión más exhaustiva. El conductor aseguró que no tenía domicilio en la fronteriza ciudad paraguaya de Encarnación, sino que en otra localidad del interior y que pretendía hacer compras en la capital misionera. Llamó la atención que ni siquiera tenía equipaje.

Con el scanner móvil, se observó la existencia de un compartimiento en el sector del techo que no era propio del diseño original del rodado, solicitándose la colaboración de personal de Gendarmería Nacional, a fin de custodiar al chofer y el vehículo y, se convocó la presencia de dos testigos civiles. En presencia de los mismos y del conductor, se procedió a controlar el sector entre la chapa interior y el techo exterior, que al ser golpeado emitió un sonido que permitió suponer la existencia de mercadería compacta. Posteriormente, mediante el uso de un destornillador el personal interviniente, perforó la chapa y se pudo sentir un olor característico a la marihuana. Luego, se procedió a abrir el portón trasero y se advirtieron anormalidades en la abertura que da acceso a la baulera. Con el destornillador se rasgó la pintura y se logró acceder a un sector que no era propio del vehículo, donde se encontró más mercadería oculta, consistente en paquetes rectangulares, envueltos en cinta de embalar transparente, a raíz de ello mediante el uso de una amoladora se extrajo el techo del rodado.

Del rodado decomisaron en toral 82 ladrillos de marihuana. La carga pesó un total de 103,665 kilogramos.

Rojas fue detenido y luego procesado. Hace unos días decidió esquivar el juicio oral y someterse a uno abreviado, para lo cual se declaró culpable.

Su abogada acordó la pena con la fiscal Vivian Barboza. Ahora, el hombre, de 34 años, purgará la pena en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria.