Uruguay: tras el éxito de ventas de marihuana en las farmacias, esperan la reposición

“Ya hicimos el pedido de reposición, pero no nos ha llegado y creemos que hoy no habrá”, respondió la joven que atiende la farmacia Tapie ubicada en la Ciudad Vieja uruguaya. No hay marihuana en las cuatro farmacias montevideanas que se anotaron para la venta de esta droga, y este local era el que había comprado mayor stock para atender una demanda que sorprendió a los farmacéuticos.

Muchos clientes iban recorriéndolas ayer por la tarde luego que supieron que se agotaban los últimos paquetes de marihuana legal, pero se acabó.

Igual los consumidores siempre consiguen como lo han hecho antes y después de esta reforma, pero mucho más últimamente.

“El problema es que hoy es un día especial y pensamos que nos harán la reposición mañana”, dijo la mujer que desde temprano explicaba a uno y a otro que no le quedaba ese producto. Lo de día especial es referencia al paro general de 24 horas que dispuso la central sindical PIT-CNT contra el gobierno de Tabaré Vázquez en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza y otros organismos del Estado.

El gobierno no ha dado mayor información sobre la venta de cannabis e incluso el portal de Presidencia no incluyó la noticia que recorrió el mundo. La iniciativa había sido del gobierno anterior, de José “Pepe” Mujica y su sucesor Vázquez, que es médico oncólogo y que ha dado duro combate al tabaquismo con leyes y decretos que limitan a fumadores y tabacaleras, no mostró mucho entusiasmo con la ley que legalizó la producción y venta de cannabis.

Esa legalización cuenta con apoyo de 29% de los uruguayos según la última encuesta conocida, la que hizo Equipos Consultores en junio y que muestra que esa opinión se mantiene igual desde 2012.

Además de los 4.959 inscriptos para comprar en farmacias hay 6.948 autocultivadores (tienen planta en su casa para consumo personal) y 63 Clubes de Membresía, que cultivan para el uso de sus asociados. Y muchos tienen plantas en su casa sin estar inscriptos. Aunque esas otras formas legales no permiten la venta, es sencillo comprar cannabis que sale de dichas vías de producción

Las organizaciones que desde hace años dieron batalla pública por la legalización, celebraron el día histórico en el que Uruguay comenzó con venta al público de esta droga. Algunos de estos se juntaron el Museo del Cannabis para brindar y compartir una cena con pasta, esta vez con fetuccinis cannábicos.

