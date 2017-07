Proscopio se comprometió a reclamar beneficios en el costo de la energía por el aporte que hace Misiones

Marcelo Proscopio integra la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador. Si bien ocupa el tercer lugar, tiene expectativas de alcanzar una de las tres bancas en juego si es que el oficialismo provincial consigue la misma performance electoral que en 2015 cuando conquistó las cuatro en juego.

“En principio ya muy feliz porque para un militante es un reconocimiento estar en la lista. Contentísimo por el reconocimiento y de ahí a la posibilidad de entrar todavía me alegra más y me compromete a seguir trabajando por la gente”, sostuvo Proscopio, quien representa al Partido Justicialista dentro del espacio.

Sobre su posible llegada a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, el candidato adelantó que su primer proyecto será por el tema de la energía y los, a su criterio, nulos beneficios que recibe la provincia a pesar de los aportes que realiza. “El tema de la energía, puede ser por el tema de las represas, del agua. El agua es un recurso que debido al manejo ambiental que se hace en diferentes lugares, no va ser escaso pero caro. Nosotros por aportar el agua que está en la represa no tenemos ningún beneficio en cuanto a costos de la energía”, aseguró el ex presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones en Eldorado.

En ese sentido, Proscopio señaló que pudo obtener su diploma de ingeniero forestal gracias a la universidad pública y a los vecinos de la ciudad que supieron ayudarle en momentos críticos, cuando no conseguía la beca para el comedor universitario. “Me siento muy feliz en Misiones. Soy ingeniero forestal gracias a la universidad pública y a los vecinos de Eldorado que en épocas críticas, cuando no llegaba a la beca del comedor, me ayudaron. Primero me debo a ellos, a la familia, a los amigos”, afirmó.

Sobre la campaña electoral, Proscopio aseguró que durante las recorridas por diferentes localidades de la provincia escucha las historias de las necesidades que padecen los vecinos y contó una en particular. “En El Soberbio una jubilada docente me contó que siendo jubilada, en la zona rural la docencia cuesta mucho, tiene que trasladarse y las urgencias son distintas. El año pasado se compró un auto y ahora perdió los derechos a los medicamentos porque compró un auto de un modelo determinado”, lamentó el dirigente para quien resulta complejo explicar a los electores cuál es la función de los diputados nacionales cuando la mayoría le cuenta sus problemas cotidianos.

“Es un poco complejo explicarle a la gente la función del diputado nacional cuando la gente te habla de las necesidades cotidianas. El tema de los impuestos, de cuánto subió la energía, que no le alcanza el dinero, subieron las cuotas de los colegios. Hoy vemos las colas en el puente. Si la gente se tiene que ir a Paraguay para que le rinda la plata, son necesidades muy complejas. Tengo la posibilidad ahora de transmitir a los ministros de la provincia estas experiencias que son muy tristes”, concluyó.