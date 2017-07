Posadas: Su maestra de 2do grado ayudó a su familia, ahora es una mujer adulta y la busca para agradecerle

Bajo el posteo “Donde estás”, Alejandra Vera de 31 años pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar a quien fue su maestra de 2do grado en la Escuela 521. Solamente sabe su sobrenombre “Chavela”, estima que hoy tiene unos 70 años. “Fue la mujer que me ayudó a mí a mi familia cuando sufrimos la inundación. Después de jubilada ella siguió visitando a mi familia y llevando ayuda. No me alcanza la vida para agradecerle”, manifestó y asegura que hoy estudia magisterio gracias a su inspiración.

“Ella era mi maestra de 2 año turno tarde, de la escuela 521 José Gervasio Artigas en Posadas Misiones”, cuenta Alejandra quien reside en Buenos Aires desde hace 11 años, pero su familia sigue viviendo en Posadas y es una de las tantas que fueron relocalizadas de la costa del río Paraná.

“No sé el nombre solo le decía maestra Chavela (supongo era Isabel como me dijo una señora del grupo) todos la llamaban así “Chavela””, comentó.

Para Alejandra “fue una de las maestras más hermosas que tuve en mi recorrido por la primaria, al año siguiente se jubiló. Si mal no recuerdo, la escuela ya no está donde estuvo siempre. La cambiaron a causa de las inundaciones, siempre pregunte y nadie supo decirme donde vivía o que fue de ella”, manifestó. Precisó además que la escuela se encontraba cerca de la Usina de Emsa, a unas dos cuadras del Centro Cívico, y ahora estaría funcionando el Barrio Fátima.

Sobre aquella dulce maestra, Alejandra tiene gratos y profundos recuerdos, tantos que hoy quiere encontrarla para hacérselo saber lo que significó en su vida. “Me encantaría poder saber y contarle que hoy estudio docencia gracias a la inspiración que causó en mí, la ayuda que nos dio a mí y a mi familia no tiene precio, el amor maternal que recibí de ella nunca más lo tuve”, confesó.

Sobre su decisión de buscarla, dijo que fue cuando encontró una foto de ambas que la había buscado durante mucho tiempo.

“Sí alguna persona la reconoce me encantaría poder ubicarla, espero su colaboración, compartiendo y ver si alguna persona la reconoce”, suplicó.