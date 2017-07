Para la Lotería de Misiones el cierre de MilJugadas “es una medida que corresponde, pero insuficiente”

“Denunciamos tres mil páginas clandestinas, ya son 7 mil, y recién cierran una. Parece un acting para la foto”, dijo el presidente de la Lotería de Misiones. Sobre la idea de la creación de una Agencia Federal del Juego, se mostró dispuesto a analizar el tema con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el hombre que designó el presidente Mauricio Macri para abordar dicha problemática, “mientras se respeten los intereses y facultades de Misiones”, dijo Torres.

Eduardo Torres, presidente del IPLyC en Radio Libertad.

Eduardo “Balero” Torres, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Misiones (IPLyC) consideró “correcto, pero sumamente insuficiente, es casi un acting” el accionar del fiscal Martín Lapadú, a cargo de la Unidad de Investigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad, quien ordenó la clausura y bloqueo del sitio de apuestas www.miljugadas1.com, por organizar y promover juegos de apuestas sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Torres explicó en Radio Libertad de Posadas que la noticia que se dio a conocer públicamente ayer había sido anticipada por él hace un tiempo en concordancia con todas las denuncias realizadas por el IPLyC y otras loterías provinciales para combatir el juego clandestino.

Acerca del funcionamiento de esa página clandestina, “no solamente lo denunciamos nosotros sino también recibimos la solidaridad de otras loterías provinciales y el fiscal Lapadú hizo lo que tenía que hacer. Está obligado. No le quedaba otra. Sabemos que hay intereses detrás de estos sitios, y a pesar de ello, lo de la fiscalía no me da la tranquilidad de que están luchando contra el juego clandestino. Hace un tiempo ya había cerca de 3 mil denuncias y hoy ya superan las 7 mil. A pesar de esto la actuación de la fiscalía es altamente preocupante y sospechosa. Sabemos que hay intereses detrás de estas actitudes. Por ejemplo los de PokerStars.net hacen publicidad en la tele y ellos no se enteran. Lo que se han hecho con Mil Jugadas es lo que corresponde”, aseveró.

Sobre este punto en particular indicó que se debe construir una legislación o regulación para el juego online porque es lo que se viene. “Nosotros hicimos el primer congreso internacional de juego online y pese a que muchos se resisten es lo que viene. Es la tendencia mundial. Quien se opone es como si alguien quiera tapar el sol con las manos. Los conservadores van a quedar en el camino. Por nuestra parte estamos dispuestos a conversar para lograr la regulación siempre y cuando se respeten los intereses de los misioneros. Nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea para defender los intereses de la Provincia, incluso con aquellos funcionarios que quieren armar una agencia federal”. Asimismo aclaró que el gobierno Nacional no tiene ningún rol en la discusión.

Respecto a cómo se aborda el juego online en las demás loterías del resto del país, se quejó de sus pares que no se interesan en el tema.

“Somos incapaces las loterías provinciales de ponernos de acuerdo para lograr un reglamento de juego online. Nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre y cuando defendamos los intereses de los misioneros. Las provincias están esperando por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) que se transformó en un organismo prehistórico, con funcionarios que sólo sirven para viajar, no cumple ninguna otra función en la actividad. Ni utilidad, ni para el esclarecimiento de lo que es el juego oficial a diferencia del juego clandestino. Todos los ataques al juego oficial van a favor del juego clandestino.

A modo de ejemplo contó lo que ocurrió en España donde en varias regiones el juego era autónomo y como no se ponían de acuerdo el Estado decidió hacer una ley de regulación federal. “Esto es lo que nos va a pasar y en un corto plazo si somos tan soberbios y no aprendemos la experiencia de los demás. Hoy estamos atrás de todos los países de América Latina, Brasil, Colombia, Paraguay. Cuando en 2003 empezamos a tratar el tema, y los hubiesen hecho caso a la Lotería de Misiones hoy seríamos dueños del mercado de Latinoamérica no hubo apoyo, como tampoco hay hoy. Son funcionarios transitorios tienen miedo de tomar decisiones, no hablan con su gobernantes y le explican la importancia que tiene esto en materia recaudatoria. Son funcionarios que están cuidando sus puestitos para tratar de subsistir el mayor tiempo, pero en materia de transformaciones que se tienen que dar en las loterías o la actualización tecnológica no lo hacen. Y algunos que saben como por ejemplo Neuquén o San Luis, que es muy loable que tengan una página de internet pero no pueden subsistir con eso para 400 o 500 mil habitantes. Se necesita un acuerdo con todos y es lo que nosotros plantamos”, sostuvo.