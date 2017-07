La Corte Suprema revisará la condena contra Carlos Menem por el tráfico de armas

RELACIONADAS Confirman la condena a Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador

El futuro judicial y político del ex presidente Carlos Menem quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal revisará la condena a siete años de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. En ese caso también a Menem se le impuso la pena de 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Si la condena queda firme, Menem quedará detenido –será en su domicilio por sus 87 años y su estado de salud– ya que la condena es de cumplimiento efectivo. Pero además se activará el pedido de desafuero ya que el ex presidente es senador nacional. Su mandato vence en diciembre pero competirá en las elecciones legislativas de octubre en La Rioja para mantener la banca. Hasta que la condena no esté firme, la causa no le impide la postulación.

El caso llega a la Corte porque la Cámara Federal de Casación Penal aceptó hace 10 días las apelaciones que Menem y otros 10 condenados presentaron para que el máximo tribunal revise el fallo, informaron a Infobae fuentes judiciales.

A diferencia de lo que ocurre con el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, no hay planteos para desaforar o expulsar a Menem del Senado. El Gobierno avanza en la expulsión de De Vido del Congreso por “indignidad” en virtud de la cantidad de causas en su contra: cuatro procesamientos, uno de los cuáles ya está en etapa de juicio por la tragedia ferroviaria de Once. Menem tiene dos condenas.

El ex presidente recibió una impugnación para impedir su candidatura a senador pero el juez federal electoral de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, lo rechazó.

Pero hay tres buenas noticias para el ex Presidente: una parte de la causa todavía no llegó a la Corte; el máximo tribunal no tiene plazos para resolver el caso; y hay antecedentes para que el expediente vuelva a la Cámara de Casación.

La causa por el tráfico de armas lleva 22 años. Se inició en 1995 porque durante su primer mandato Menem firmó tres decretos presidenciales secretos -entre 1991 y 1994– para vendarle armas a Panamá y Venezuela. Fueron 6.500 kilos de armamento que en realidad tuvieron como destino final Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque estaban en conflicto bélico.

En 2008 comenzó el juicio y tres años después Menem y otros 17 acusados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. Pero en marzo de 2013 la Cámara de Casación revocó esa decisión y condenó a 11 personas por el delito de contrabando agravado.

Pero Casación no impuso las penas y esa tarea la delegó en un nuevo tribunal oral. En junio de 2013 Menem fue condenado a siete años de cárcel, a 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, a tres años para ejercer el comercio y a perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad. El tribunal dispuso que se pida el desafuero de Menem una vez que la condena quede firme.

El resto de los condenados recibió penas de entre cinco años y medio y cuatro años de prisión.

La causa volvió a Casación donde estuvo paralizada durante cuatro años. En el medio falleció Camilión, que tenía una condena a cinco años y medio de prisión. El 21 de junio pasado, los jueces Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani ratificaron las penas.

Con el hecho y las penas confirmadas, Casación aceptó el lunes de la semana pasada que el caso pase a la Corte. Menem tendrá añoranza. Supo tener su “mayoría automática” en el máximo tribunal que encabezaba el juez Julio Nazareno y que fallaba a favor de los deseos de su gobierno. Nada queda de esa Corte que fue desarmada por Néstor Kirchner.