Un hombre incendió un conventillo y mató a cuatro personas en La Boca

La Policía detuvo a un hombre de 25 años al que los vecinos acusan de haber iniciado el incendio en la madrugada de hoy en un conventillo de dos plantas en el barrio porteño de la Boca, en el que murieron cuatro personas, entre ellas una bebé, cuyos cuerpos fueron hallados por los bomberos cuando lograron acceder al lugar tras apagar el fuego, informó la Policía de la Ciudad.

Ángel Torres, de 25 años, fue el único detenido por efectivos de la Policía cuando los vecinos del conventillo querían “lincharlo acusándolo de haber iniciado el fuego”, señalaron a Télam fuentes de la fuerza de seguridad, que informaron que interviene en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4.

El fuego comenzó pasadas las 5 en la calle Pedro de Mendoza 1447, en una de las habitaciones de la parte de adelante del edificio, una ex fábrica donde viven 32 familias, la mitad en la planta baja y el resto en el primer piso, y luego se extendió al resto de la edificación.

Tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar y controlaron el incendio pasadas las 9, pero al ingresar al conventillo encontraron sin vida a Jeny Mansilla, de 23 años; Zoe Mansilla de 1 año, Yaqueline Vedia, de 20 años y Beatriz Méndez, de 60.

Vecinos del lugar dijeron en declaraciones a la televisión que se “autoevacuaron” cuando comenzaron a sentir el olor y al ver las llamas, e indicaron que el comienzo del fuego podría haber sido intencional “por un caso de violencia de género”, aunque fuentes policiales indicaron que el motivo se encuentra en investigación.

“Todavía no se pudo establecer una relación entre ambos hechos porque los muertos estaban en el contrafrente y el fuego se inició adelante”, explicó la Policía.

Sin embargo, una vecina señaló en declaraciones a TN que el hombre detenido había amenazado con prender fuego al conventillo en varias ocasiones y que mantenía una relación violenta con su pareja.

“La mujer me vino a golpear la puerta a mi casa (pieza), me dijo que él le había pegado, le había robado plata y le dijo que iba a volver y la iba a prender fuego a ella y todo el conventillo. Y eso hizo”, dijo la vecina, que contó además que esos hechos fueron denunciados por vecinos en la comisaría 34.