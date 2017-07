Gol de “Luchi” con Las Leonas pero igual no alcanzó para evitar la derrota ante Alemania

Luego de haber conseguido el objetivo principal con el que viajaron a Johannesburgo, las Leonas buscaban finalizar de la mejor manera su participación en la etapa Semifinal de la Liga Mundial. Sin embargo, en el cruce de semifinales cayeron ante Alemania por 2 a 1 y el domingo deberán jugar por el tercer lugar. Lucina Von der Heyde fue la encargada de convertir el gol del descuento.

Con una presión asfixiante, el conjunto europeo -número 7 del ranking FIH- supo aplacar el juego de Argentina. Con un córner corto a los seis minutos, las dirigidas por Jamilon Mülders lograron la apertura del marcador, con un desvío de Naomi Heyn. Aunque con buen ritmo de juego por parte de ambos equipos, las imprecisiones en los pases le impidieron a las Leonas sacar rédito en la última línea.

Apenas iniciado el segundo cuarto, Argentina igualó producto de una jugada fija. Julia Gomes Fantasia arrastró rasante y encontró a Lucina Von der Heyde en el punto de penal para anotar de desvió. Rápidamente, Alemania buscó ponerse nuevamente en ventaja, pero Belén Succi evitó la caída de su valla tras contener un remate cruzado de Lisa Altenburg. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, las europeas se pusieron arriba en el tanteador por intermedio de Camille Nobis quien capturó una pelota dividida y definió al primer palo de Succi.

Durante el complemento, las Leonas buscaron el descuento, pero no lograron efectivizar las llegadas, como así tampoco los tres córners cortos de los que dispusieron en la segunda etapa. Con tres minutos por jugarse, Agustín Corradini sacó a Succi para sumar una jugadora de campo, pero el esfuerzo final no alcanzó. Un polémico fallo en la última jugada desvaneció las chances albicelestes de forzar el empate no pudiendo alterar el resultado.

Argentina formó con Belén Succi; Agustina Habif, Julia Gomes Fantasia, Noel Barrionuevo; Magdalena Fernández Ladra, Lucina Von der Heyde, Florencia Habif, Rocío Sánchez Moccia; Martina Cavallero, María José Granatto y Delfina Merino. Ingresaron Paula Ortíz, Julieta Jankunas, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Agustina Gorzelany y Pilar Campoy.

Pese a la derrota ante Alemania, Las Leonas consiguieron en el certamen el doble objetivo con el que arribaron a tierras sudafricanas. El boleto a la Copa del Mundo de Lóndres 2018 y el pasaje a la instancia final de la Liga Mundial que se jugará en Nueva Zelanda, del 17 al 26 de noviembre próximo.

