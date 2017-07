Eugenio Kasalaba dijo que las heladas golpearon fuerte la producción en las chacras misioneras

El referente de las Ferias Francas de las zonas centro de la provincia y actual en la Secretaría de Agricultura Familiar de Misiones, Eugenio Kasalaba contó en Radio Provincia que la ola polar golpeó la producción de frutas y hortalizas.

Eugenio Kasalaba, asesor de Agricultura Familiar en Radio Provincia.

Kasalaba contó que hay pérdidas tras el intenso frío de los últimos días y la contundencia de la ola polar en Misiones. Explicó que en la zona del Alto Uruguay donde las plantaciones de mamón están al aire libre no hubo niebla, elemento que protege a los cultivos. Asimismo dijo que no saben a ciencia cierta del porcentaje o cantidad de producción dañada pero advierten que las cifras se conocerán para el fin de semana. Se sabe que en particular se vieron afectadas las plantaciones de tomates, pimientos y hojas verdes.

Además indicó que desde el área asesoran en forma permanente a los productores para la instalación de invernaderos, sistema que llegó para quedarse. “En muchos casos hasta incluso se han calefaccionado los invernaderos con tanques de 200 litros, aserrín y gasoil, con un sistema fácil. Se templa el invernadero e incluso no debe ingresar el humo y eso se logra con chimeneas altas”, agregó.

Sobre la ayuda del Estado provincial y Nacional para este tipo de contingencias dijo que están asesorando y entregando insumos de forma permanente desde la Provincia, la Nación con asesoramiento del INTA y la ley de apoyo a las Ferias Francas.

“Nos contaban algunos productores que en las noches pasadas se levantaban a regar sobre el invernadero para evitar que se forme hielo y afecte los cultivos. Hoy el rendimiento mejora muchísimo con la siembra bajo invernada, es un sistema que llegó para quedarse, quizá algunos no previeron como el año pasado hubo poco frío pero hoy es una herramienta para lograr volumen y competitividad”, dijo el funcionario.

Por otro lado consideró que cultivar hoy a cielo abierto es un riesgo y que desde todos los ámbitos se promueve el invernadero, teniendo en cuenta que se apunta a la soberanía alimentaria con un fuerte apoyo a la producción de frutas, verduras y hortalizas. “Hay programas de capacitación en marcha con asesoramiento permanente, si bien cuesta a veces construir porque lleva los palos, el plástico, el sistema de riego y se tiene que analizar la caída del terreno como el viento o cuánto sol le da al sitio, es una herramienta de suma utilidad. Lo vemos en las producciones de Corrientes en la zona de Santa Lucía que es desde donde recibimos el tomate”, reseñó.