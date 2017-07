Córdoba: hay un detenido por el caso de la nena de 5 años que fue a comprar caramelos y apareció muerta

Una niña de cinco años apareció muerta, aparentemente como consecuencia de un golpe en la cabeza, en una vivienda del pueblo cordobés de Tío Pujo, situado a unos 135 kilómetros de la capital provincial. Como consecuencia, el dueño de la casa donde apareció el cuerpo, fue detenido.

El cadáver de la nena, que se llamaba Luna Vieira, fue hallado en los fondos de la vivienda de Mariano Gutiérrez Cingolani, el hombre de 30 años que fue apresado e imputado por el crimen. La fiscal a cargo del caso, la doctora Silvia Maldonado, ordenó que el dueño de la casa permanezca detenido.

Cingolani aún no declaró ante la fiscalía. Lo hará una vez que la fiscal logre obtener mayor detalles del hecho y se conozcan los resultados de las primeras pericias. Mientras tanto, Maldonado, quién ordenó que el cuerpo de la menor sea trasladado a la morgue provincial, solicitó que al acusado se le realicen pericias psicológicas.

La niña había salido de su casa para comprar unos caramelos en el kiosco. Luego de que el cuerpo de la menor fuera encontrado sin vida, la dueña del negocio aseguró que la pequeña estuvo comprando caramelos y que se había retirado con los dulces y un vuelto de $30.

Según indicó el sitio de la radio Cadena 3, el detenido, quien contaba con antecedentes de hechos de violencia, le dijo a la Policía que la nena entró a jugar a su propiedad y cayó de un tapial por accidente.

Según las primeras pericias, la menor tenía signos de haber recibido un golpe pero no había rastros de violencia sexual. Por ese motivo, en principio, se descarta que la nena haya sido violada previo a su muerte.

Todo se inició cerca de las 16 del este miércoles cuando Luna salió hacia un quiosco situado a unos 50 metros de su casa. Poco después una mujer divisó el cuerpo de la nena en la casa del vecino, quien fue entrevistado por la Policía.

De acuerdo con lo que trascendió en forma extraoficial, el relato del hombre, en el que afirmó que la nena cayó cuando jugaba en el tapial que da al fondo de su casa, no convenció a las autoridades.

Los investigadores aguardaban el resultado de la autopsia en el cuerpo de Luna para determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso y, de esa manera, vislumbrar la posible responsabilidad del detenido.