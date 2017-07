Boca en Ciudad del Este: conocé cómo será el primer día de pretemporada del Xeneize

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto arrancó con los trabajos en las primeras horas de la mañana, en una jornada doble turno. Para la tarde se espera la llegada de Espinoza y novedades sobre el pase de “Wanchope” Ábila.

En la tarde de ayer, Boca llegó a Iguazú en avión y desató una euforia tanto en hinchas misioneros como de la vecina orilla paraguaya. El Xeneize ya se encuentra alojado en el lujoso CIDE Hotel & Resort, ubicado en las afueras de Ciudad del Este, donde a partir de las 8:30 comenzó a entrenarse.

A las 10:45, la prensa tendrá la posibilidad de ingresar para documentar la primer jornada de la pretemporada comandada por Guillermo Barros Schelotto en tierra guaraní.

Por la tarde, se espera la llegada de Cristian Espinoza, el último refuerzo confirmado, que se sumará al plantel donde ya están incorporados Paolo Goltz y el colombiano Edwin Cardona. No obstante, la jornada de hoy también puede ser clave para la llegada de nuevas caras. “Wanchope” Ábila es uno de los grandes deseos del técnico y, aparentemente, todo está encaminado para su arribo. El ex delantero de Huracán no fue parte de la convocatoria en Cruzeiro para jugar hoy ante Fluminense, mientras que en Brasil están a la espera del juvenil Alexis Messidoro, quien sería utilizado como moneda de cambio en la transacción.

En cuanto a los entrenamientos, Boca tendrá una segunda tanda de trabajos a partir de las 16.