Asimetrías: dejaron afuera a Puerto Iguazú del Plan Nacional 12 cuotas para las ciudades de frontera

Con el fin de impulsar las ventas en las ciudades de frontera para morigerar el efecto negativo de las asimetrías se lanzó, tras el acuerdo entre la CAME y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC), para 76 ciudades del país, el plan 12 cuotas todos los rubros, todos los días. Participan de este programa las tarjetas American Express, Argencard, Cabal, Diners, Italcred, Mastercard, Tarjeta Naranja, Tarjeta Nevada y Visa.

El problema radica en que no se encuentra incluida la localidad de Puerto Iguazú que limita con Brasil y Paraguay, la que padece una fuga constante de sus ventas domésticas a causa de la pérdida de competitividad, dado que las únicas localidades inmersas de la provincia de Misiones son Alba Posse, Bernardo de Irigoyen, Capiovi, Comandante Andresito, Concepción de la Sierra, Eldorado, El Soberbio, Esperanza, Jardín América, Montecarlo, Posadas, Puerto Rico y Santa Ana.

Esta decisión fue a pesar de la misma insistencia realizada por la Confederación Económica de Misiones, para la inclusión de Puerto Iguazú como ciudad de frontera por excelencia. No obstante, muchas localidades fronterizas como las enumeradas más arriba tiene el beneficio que sus pequeños comercios puedan vender con esta nueva modalidad.

Esta operatoria surgió a partir del éxito observado en la provincia de Misiones con el similar programa AHORA MISIONES que está vigente desde el mes de agosto del año pasado y que viene creciendo en operaciones todos los meses con más de mil comercios adheridos en toda la provincia.

Este nuevo programa opera desde el 7 de Julio hasta el 8 de octubre inclusive para los comercios que accedan al plan CAME- ATACYC, los que deben estar habilitado a operar en 12 cuotas y su número de CUIT deberá estar registrado en el código postal de la localidad participante. A su vez, el monto disponible para cada comercio depende del arreglo que tenga con los prestadores de las tarjetas de crédito, con un límite máximo de 100 mil pesos por mes. Como así también, de un acuerdo entre ambas partes, dependerá el tiempo de computación de la operación.

Dicha medida abarca a todos los rubros incluyendo a los que el programa oficial “Ahora 12” no lo hace, como regalerías, perfumerías, relojerías, agencias de publicidad, medios de comunicación, ópticas sin límite de compra, entre otros. Asimismo, se incluye a todos los productos sin importar el origen.

Asimismo, el porcentaje que debe enfrentar el comercio por la operación es del 14 %, siendo este el único que ofrece una tasa reducida de hasta casi el 50 % todos los días. Desde CAME se aportará la coordinación del plan y, junto a ATACYC, se realizará la publicación y difusión nacional, dejando a las provincias que se adhieran la realización de la promoción local y el sistema financiero la reducción de hasta 50 % del costo.