Tragedia de la familia Schweig: el arroyo Guazú empezó a bajar y creen que pronto darán con la camioneta que cayó al agua

Personal de Prefectura Naval realiza recorridas pausadas en el arroyo Guazú de Corrientes con el fin de localizar la camioneta Ford EcoSport, propiedad del misionero Rogelio Schweig (47), quien perdió la vida tras caer al cauce junto con su esposa Elena, en momentos en que la pareja viajaba por la ruta nacional 12 hacia Buenos Aires. El rodado se precipitó al agua a la altura del puente que colapsó por la creciente. Todo indica que la nula señalización en la zona provocó el accidente.

El juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, precisó que los buzos tácticos ya no participan de las tareas de búsqueda.

“La búsqueda se continúa pero no con la intensidad con la que se realizaba para dar con el cuerpo de Schweig. Hoy me informaron que el nivel del agua está bajando y puede ser que así se logre dar con el vehículo. El arroyo tiene una profundidad de entre 8 y 12 metros. Se cree que fue arrastrado por la corriente, por lo que lograr dar con su ubicación es muy difícil en estas condiciones”, precisó el magistrado en comunicación con El Litoral.

El matrimonio misionero habría