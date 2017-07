Para Olivera, “el directorio del Inym solo está para cobrar las estampillas y viajar”

El diputado provincial Joaquín “Yiyi” Olivera, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, José Luis Garay y otros legisladores provinciales se reunirán este jueves por la tarde con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile con el objetivo de plantearle los problemas que aquejan a la producción de yerba mate y la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) en esta crisis. “Están para cobrar las estampillas y pasear por el mundo promocionando la actividad, que consuman más yerba, lo que en definitiva tampoco se ha logrado”, disparó el ex intendente de Panambí.

Olivera recordó que desde el año pasado se viene trabajando fuerte para terminar con un problema persistente en la yerba mate: el incumplimiento en el pago de los precios oficiales fijados por el ministerio de Buryaile tras el fracaso en las negociaciones dentro del directorio del propio Inym.

“Es la última instancia, venimos desde el año pasado fundamentalmente con el incumplimiento del precio. Hemos realizado una multiplicidad de reuniones con el Inym y con los diferentes sectores de la producción y no se ha llegado a ninguna conclusión positiva sobre todo para el pequeño productor y los tareferos”, sostuvo el legislador. Además señaló que todos estos problemas son hartos conocidos en Buenos Aires.

“La responsabilidad es exclusiva del Inym. Es el espacio que rige la actividad a partir de una ley, la 25564, que es la ley que rige la actividad y a través de las cuales están establecidos todos los parámetros para que fundamentalmente haya un equilibrio en todo el sector. Nosotros hemos tratado de dialogar, incluso personalmente envié cartas documento instándoles a cumplir con la ley, nos hemos reunido con el pleno completo del Inym y en absoluto hemos tenido ninguna respuesta”, se quejó Olivera.

Complicidad

Olivera reveló que una de las respuestas que utiliza el directorio del Inym para justificar la falta de cumplimiento en los precios es que existe una complicidad del productor que firma un precio y recibe otro. “Firman por el precio oficial pero a su vez hay que devolverles la diferencia que te exige el secadero, ellos argumentan que el molino no les está pagando. Es el Inym quien tiene que resolver”, indicó.

En ese sentido Olivera se mostró sorprendido de que el instituto regulador de la actividad no posea un espacio de fiscalización acorde a la tarea que tiene asignada por la ley. “Ellos argumentan que no tienen un equipo de fiscalización bien constituido y que no tienen un responsable que conduzca. La fiscalización queda a criterio de las reuniones y de las asambleas que se realizan dentro del mismo y cuando las hacen, es al sector más pequeño, que está en el medio de esta situación porque el molino no le paga, tampoco le puede pagar al productor. Ellos no tienen ni siquiera un registro de productores”, señaló y remató diciendo que el directorio del Inym solo cumple con dos premisas.

Joaquín Olivera, diputado provincial en Radio Libertad