Molina sobre “Polaquito”: “A estos niños hay que devolverles infancia y escuela”

Luego de la difusión de un informe en la televisión nacional donde se ve a un niño narrar sus delitos y asegurar incluso que en alguna ocasión mató a un “transa”, el Defensor de los Derechos del Niño, Miguel Molina, cuestionó la manera en que se expuso a “Polaquito” y recordó que los niños gozan de una protección especial gracias a la Convención Internacional De los Derechos del Niño. “Este es un ejemplo de cuando la comunicación vulnera los derechos del niño en primer lugar me surge una apelación de decir con los niños no se pueden hacer estas cosas”, cuestionó el funcionario provincial.

Molina reflexionó que detrás de este tipo de informes se esconde un meta mensaje que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad. “La noticia del niño desapareció y apareció un meta mensaje porque después detrás de todos los temas aparece el de la baja en la edad de imputabilidad. Yo comparo la baja en la edad de imputabilidad con el tema de la pena de muerte. El tema de la pena de muerte se discute en todo el mundo y cuando hay un tema trascendente, llamativo se escucharán opiniones de todas las voces. Simultáneamente hay países que tienen la pena de muerte. Lo mismo sucede con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, el tema no se soluciona con la baja en la edad de imputabilidad. A estos niños lo que hay que devolverles es la infancia, la escuela”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario provincial aseveró que durante sus recorridas por los centro de detención de menores, se ven casos que tienen muchos puntos en común, principalmente la pobreza. “En los casos que tenemos en la provincia y en los que nos toca visitar en los lugares de detención pertenecen a sectores muy humildes, no han tenido escolaridad, tienen problemas de bajo peso, tienen problemas en la comprensión, no tienen recursos, son abandonados por su familia, son abandonados por el propio Estado. Hay una sistemática vulneración de los Derechos del Niño para después presentarlos como enemigos de la sociedad. El niño aprende lo que vive. Tenemos que hacer un fuerte llamamiento y un mea culpa como sociedad sobre qué estamos haciendo con estos niños”, argumentó Molina y añadió que en Misiones muchos comunicadores tomaron recaudos respecto a la comunicación de temas de infancia.

“Hay recomendaciones de Unicef y otros organismos de que la información referida a infancia no debe estigmatizarlos, no se debe identificarlos, no se debe dar referencias que los expongan porque es nocivo para su vida”, concluyó.

Miguel Molina, Defensor de los Derechos del Niño en Radio República