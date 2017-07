“Gravísima situación por insostenibles asimetrías”, dijo Closs

A través de un video el diputado nacional, candidato a senador por la Renovación, Maurice Closs pidió que sus pares de Cambiemos tomen posición sobre este tema considerando que la fuga de capitales va en contra de los intereses de los misioneros y en especial de los Posadeños. Del mismo modo exigió la aplicación de la ley de Pymes sancionada este año y se quejó porque desde el Gobierno Nacional parecen “no ver la situación” al calificarla como algo coyuntural.

Closs a través de un video difundido hoy donde se muestran los más de 5 kilómetros de fila de vehículos que buscan pasar por el Puente San Roque González de Santa Cruz que une Posadas y Encarnación, pidió medidas y la aplicación de la ley de Pymes.

“Todos los legisladores votamos el artículo 10 de la ley Pymes. Todos debemos exigir su aplicación”, escribió Closs en su Twitter.

Ya en el video mostró la interminable cola de autos que se extendía por el Acceso Sur hasta el arroyo Zaimán promediando la mañana de este miércoles y dijo sentir pena al ver cómo el esfuerzo y trabajo de los misioneros se van a otro lado.

“Por acá ya pasó el Jefe de Gabinete, el Ministro de Hacienda, y parece que no vieron esta situación. Dicen que es coyuntura y que algún día va a mejorar. Hay una ley hicimos y que le faculta al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante medidas que benefician a las Pymes de frontera. En lo personal presenté un proyecto de ley para dar competitividad pero nada pasó. Espero que los colegas, especialmente los legisladores nacionales y candidatos de Cambiemos tomen posición pública sobre esta situación”, expresó.

En esa línea consideró que de no poner un freno a esta situación, las consecuencias serán graves para la Capital provincial. “Esto va a llevar a una postal de Posadas que no queremos ver, con los comercios cerrados, con las puertas cerradas, con las persianas bajas, con desocupación, fracaso y una ciudad tan linda con comercios cerrados perderá ese perfil de pujanza que se ganó en los últimos tiempos. Esta fila que vemos duele, preocupa y agrede a los misioneros. Tenemos que tomar decisiones. Pido a los diputados y candidatos de Cambiemos que tomen una posición que defienda a los misioneros, a los posadeños. Nosotros sabemos dónde estamos y a quien nos debemos, a quien vamos a defender, que no es más que el pueblo de Misiones y el pueblo de Posadas”, aseguró.