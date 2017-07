Fiel, confidente o convenido: ¿Qué tipo de amigo sos?

En el Mes del Amigo te mostramos un listado que te podría ayudar en la identificación del tipo de amigo que sos y el tipo de amigos de rodean.

El Día del Amigo es una buena oportunidad para poner a prueba el compromiso con nuestros grupos cercanos. Es fácil estar a la hora de la diversión y los buenos momentos, ¿pero qué pasa cuando la situación se complica?.

Según señala el psiquiatra y el director de la unidad de trastorno de la Clínica Cleveland, Robert Rowney, hay ciertos hábitos que los amigos reales poseen y que los hacen ser uno más de la familia. Según señaló el experto al diario electrónico estadounidense Huffington Post, éstas son las cualidades que caracterizan a una amistad genuina.

Nos ayudan a levantar nuestra autoestima

En ocasiones somos muy críticos con nosotros mismos, y no rescatamos las cualidades positivas que tenemos, en este sentido, son nuestros amigos los encargados de levantarnos el ánimo. “Es recomendable tener cerca a tu círculo íntimo de amigos que te ayudan a potenciar tus cualidades”, dice el especialista.

Nos llaman cuando estamos mal y siempre están presentes

Los verdaderos amigos nos acompañan y llaman cuando nos sentimos mal, o no estamos pasando un buen momento en nuestro trabajo o vida personal. Ellos son capaces de hacernos ver lo que estamos haciendo mal, pero a la vez, nos recalcan nuestras cosas positivas. Rowney dice que un amigo fiel, es capaz de poder realizarte una crítica sin herirte. “Un verdadero amigo está siempre presente para ayudarnos en nuestras necesidades, siempre te ofrecen su ayuda y nunca te dejan solo”, indica el especialista.

Nos escuchan

Es importante poder juntarnos o conversar vía telefónica regularmente con nuestras amistades para saber las novedades que cada uno pueda tener. Rowney dice que es importante que una conversación entre verdaderos amigos no se transforme en un monólogo, sino que hay que escucharse mutuamente.

El profesor de Trabajo Social de la Universidad de Maryland de Estados Unidos, Paul Sacco, destaca a aquellos que son capaces de escuchar a sus amigos sin pedir nada a cambio, porque “las personas que son buenos oyentes, generalmente tienen y generan buenos sentimientos en los demás”, afirma el docente.

Nos apoyan en la adversidad

Hay amigos que nos acompañan en los momentos de éxito, pero cuando enfrentamos una adversidad, desaparecen. Las verdaderas amistades están a tu lado en el dolor, la felicidad y el fracaso. Rowney dice que las pruebas de nuestra vida nos van dando señales para saber quiénes realmente son nuestros amigos.

El experto además señala que “son estos amigos los que nos acompañan toda la vida y que pasan a ser parte importante de nuestra familia”.

Nos ayudan a tomar las mejores decisiones y a mantenernos humildes

En momentos de estrés, nuestros verdaderos amigos nos ayudan a mantener la calma, incluso cuando no estamos claros en alguna decisión que queremos tomar. Ellos nos pueden aconsejar y su sola presencia puede ser una gran ayuda.

Rowney afirma que los verdaderos amigos no sólo reconocen nuestros logros, sino también se encargan de recordarnos el lugar de donde venimos. El psiquiatra dice que cuando alcanzamos algún logro, nuestras amistades reales no dudarán en elogiarnos, pero para no olvidar lo mucho que nos costó lograr el éxito, ellos también son los encargados de convertirse en nuestro cable a tierra.

Ser honestos

La honestidad es clave en la base de toda amistad, Rowney dice que “la honestidad no siempre es una cosa fácil, es algo que entre los amigos debe mantenerse para toda la vida”.

Los verdaderos amigos siempre van un paso adelante y se caracterizan además por tomar la iniciativa, al momento de ser honestos.

No invaden nuestro espacio personal

Los verdaderos amigos no invaden nuestra vida personal, la respetan. Lo principal de la amistad dice Rowney, es tener tiempo para la familia, los hijos y los amigos. El psiquiatra dice que es importante poder darse el tiempo para todo, pero no es aconsejable dejar por mucho tiempo de lado a los amigos, porque esto puede deteriorar la relación.

Saben perdonar y nos hacen ser mejores personas

Todos cometemos errores y nos equivocamos, pero debemos tener la capacidad de reconocer nuestros errores, de perdonar y de saber pedir perdón. Randy Taran, autor del libro “La felicidad como proyecto”, dice que “cuando los conflictos surgen, los amigos de verdad tienen el coraje de poder conversar directamente con uno, sin rodeos, mirarnos a la cara y poder resolver el problema con una buena conversación y una buena autocrítica de parte de los involucrados”.

Los verdaderos amigos, dice Rowney, son capaces acompañarnos durante toda la vida, son nuestros confidentes, son amables, pero además son capaces de poder de sacar lo mejor de nosotros mismos.