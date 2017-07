Crimen de Selene: el defensor de Lovera afirma que la coartada de Victoria Aguirre se cayó en el juicio

Era la voz que faltaba y dejó sentada su postura de cara al juicio por el crimen de la nena discapacitada Selene Aylén Aguirre (dos años y cuatro meses), a quien ultimaron a golpes en Oberá el 29 de enero de 2015. Se trata del abogado Martín Moreira, quien defiende en el debate (por ahora postergado) a Rolando Emilio Lovera (30). El letrado apuntó a la otra sospechosa: Victoria Aguirre (24), la madre la víctima.

En una entrevista con la radio FM Oxígeno de Oberá dijo que quedó en claro que la chica “nunca estuvo secuestrada por Lovera”.

“A las siete y media de la tarde del miércoles 28 de enero de 2015, Victoria Aguirre llevó a Selene a la arenera en la que mi defendido trabajaba como sereno. Era habitual que fuera a verlo, se quedara y cenaran juntos. Las cámaras de seguridad de la arenera registraron perfectamente la hora en que Victoria llegó con la nena, que estaba erguida. También está filmado el lugar, un garaje que se observa desde afuera de la arenera, ubicada en una avenida de Oberá. Y también se registró cuando ambos salen con Selene a las cinco de la mañana. Lovera la saca envuelta en una frazada”, indicó.

“Cuando salieron del garaje-a las 5 de la mañana- fueron a la casa que compartían en la calle Erasmie. Victoria se iba a dormir y Lovera fue a buscar unas llaves y debía volver al trabajo. Ella fue en remís y él en moto. Victoria entró con la nena a la casa y mientras Lovera estaba pagando el remís, Victoria declara que observó que la nena estaba como muerta. Ahí salen en moto rumbo al Hospital Samic”, añadió, en un relato similar al que hizo Lovera en su indagatoria ante los jueces Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero.

Según Moreira, “mi defendido dice que le consta que a las dos de la madrugada Selene estaba con vida. Después, como estaba trabajando, no volvió a ver a la nena hasta el momento en que salieron corriendo para el hospital. Victoria dice que a las 4 Selene estaba con vida y que, incluso, la sentía caliente cuando iba en el remís hacia la casa”.

“Victoria le dijo a los médicos del hospital Samic (la doctora Godoy y el doctor Centurión) que la nena había muerto porque convulsionaba. Los doctores observaron que Selene tenía golpes e incluso dos manchitas de sangre. Victoria dijo que la nena no tenía golpes. Fue por esa grave contradicción que se llamó a la Policía y Victoria quedó detenida de inmediato”, sostuvo el abogado defensor.

Aclaró que Lovera nunca estuvo prófugo. “Quedó detenido al mediodía de ese mismo jueves, cuando junto a su hermano fue a la comisaría y se entregó voluntariamente”, recordó.

“Los médicos desmintieron categóricamente la historia de que Victoria y la nena estuvieran secuestradas por Lovera. Hay montones de testigos que pueden corroborarlo y, de hecho, lo estaban corroborando en el juicio. En el Samic, como causa de muerte, señalaron que Selene tenía ‘múltiples traumatismos’. Algunos de vieja data y algunos recientes”, remarcó.

“La autopsia a Selene determinó la causa de la muerte pero no la hora de la muerte. Mi cliente se sometió al examen mental obligatorio que ordenó la Justicia. Victoria se negó. ¿Por qué se negó?”, se preguntó el abogado.

El juicio, que empezó el mes pasado, se postergó luego de que el abogado de Aguirre, Roberto Bondar, recusara a todos los integrantes del tribunal juzgados tras acusarlos de ser “parciales”. “Bondar le hizo hacer una pericia psicológica a Victoria por su cuenta. Se la hizo el doctor Oscar Krimer. Pero no se pidió la incorporación por lectura. Por eso no fue incorporada al juicio. Venía viciada desde la etapa de Instrucción. Por otro lado, otros profesionales de la salud mental señalaron que el doctor Krimer entrevistó una sola vez a Victoria y eso es insuficiente para realizar un examen profundo de su salud mental”, opinó Moreira.

“Hay cámaras que filmaron. Hay testigos dispuestos a hablar. Hay médicos que desmintieron lo que se da por cierto en algunos medios. El doctor Bondar, ante tanta contundencia en contra de su defendida, recusó. Fue una estrategia procesal. No le quedó otra”, sostuvo de manera enfática.

“Victoria Aguirre dijo que Lovera le pegaba. Sin embargo, los médicos que la examinaron no le encontraron huella alguna de lesiones de ningún tipo. Conozco a los jueces y a la fiscal. Pero en el ambiente del Derecho, en Oberá, es imposible no conocerse. Eso no quiere decir que tenga amistad íntima con todos”, subrayó.

“Lovera no tiene antecedentes penales ni de violencia de género. Fue acusado de robo y sobreseído. Es más, hay tres ex parejas de mi defendido que van a declarar como testigos a favor de él. Es una lucha noble defender a las mujeres de tanta violencia que sufren. Pero pido que Victoria o Lovera sean condenados si es que fueron culpables, no por cuestión de género. Ella no es culpable por ser mujer. Y Lovera tampoco es culpable por ser hombre”, remató el letrado acerca de las manifestaciones de distintos colectivos que piden la absolución de Aguirre y exige la condena de Lovera.