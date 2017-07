Closs: “Nosotros conocemos Misiones para poder defenderla”

En una visita por varias ciudades de la zona sur, el diputado nacional Maurice Closs ratificó el compromiso de llevar al Senado las necesidades de la producción misionera y el reclamo por recursos que le corresponden a la provincia.

El diputado nacional consideró que el presidente Mauricio Macri prometió luchar contra la pobreza, pero fracasó porque la economía no arranca, por lo que como “no tenía nada para mostrar, volvió a la grieta entre buenos y malos y nosotros no estamos ahí”.

Recordó que la Renovación se conformó entre radicales y peronistas con la enorme capacidad de sumar a los independientes. “El problema acá en Misiones no es de radicales o peronistas, no queremos el odio a Cristina o a Macri, queremos que la vaya bien a la Argentina pero con los argentinos adentro y especialmente con los misioneros adentro”, aseguró.

El legislador reclamó la urgente reglamentación de la ley Pymes para mitigar las asimetrías con Paraguay y un plan de competitividad que mejore el perfil exportador del sector forestal de la provincia, además de una atención a la política yerbatera especialmente para el pequeño productor. “Necesitamos que nos vuelvan a dar recursos de la obra pública, necesitamos que nos den la plata del Fondo Especial del Tabaco, que nos corresponde por ley, que ningún gobierno ha tocado”, explicó.

En esa línea, ratificó el compromiso de llevar esos reclamos al Senado, porque los candidatos del oficialismo no lo van a hacer. “Luis Pastori es un legislador respetado y el artículo 10 de la ley de Pymes él lo trabajó y lo trabajamos en conjunto y fue incluido porque no vino en el proyecto original, pero ahora no habla y todos sabemos que esto termina mal porque ya lo vimos en la época de Martínez de Hoz, en la época de Cavallo y lo estamos viendo ahora y nos dicen que esto es coyuntura y los diputados de Cambiemos por Misiones no tienen coraje para decirlo”, comparó.

Closs apuntó a la carga ideológica de las decisiones tomadas por el Gobierno nacional. “Vamos a terminar con los comercios cerrados, con las persianas abajo, con los comerciantes quebrados, con los trabajadores del comercio perdiendo sus fuentes de trabajo con los alquileres bajando por completo, con el valor de la propiedad desplomándose. Esa es la visión liberal”, afirmó.

El ex gobernador instó a los renovadores a explicar esa diferencia política “porque necesitamos un buen resultado electoral, con fuerza, con potencia” para reafirmar “el compromiso de que vamos a llevar esta voz al Congreso”.

“Díganle con absoluta certeza a sus amigos, a sus vecinos, que nosotros andamos por acá y conocemos Misiones para poder defenderla”, concluyó.