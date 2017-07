Boca llegó a Iguazú y desató la euforia de los hinchas misioneros

El Xeneize llegó en el vuelo de esta tarde a la ciudad de las Cataratas y fue recibido por una numerosa cantidad de hinchas que buscaban estar cerca de sus ídolos. Ahora el plantel se traslada en ómnibus a Ciudad del Este, donde permanecerá hasta el 29 de julio para realizar la parte más fuerte de los preparativos de cara a una nueva temporada.

Primero iba a ser en Estados Unidos; luego, se barajó la posibilidad de ocupar el predio de la AFA en Ezeiza. Finalmente, lo que surgió como una remota posibilidad, hoy es un hecho concreto, y Boca ya está próximo a llegar a Ciudad del Este para realizar su pretemporada.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegó en avión a Puerto Iguazú, desde donde se moviliza hasta la ciudad paraguaya para alojarse en el Hotel & Resort CIDE.

En la ciudad de las Cataratas, el Xeneize fue recibido por cientos de hinchas que aguardaron por varias horas la posibilidad de estar cerca de sus ídolos.

En el plano de lo futbolístico, los mellizos tendrán a su cargo un plantel con varias bajas y algunas caras nuevas: por el lado de las ausencias, no estarán Ricardo Centurión, Fernando Tobio y Jonathan Silva, cuyas cesiones finalizaron y volvieron a sus respectivos clubes. Otro que sorprendemente no viajó fue Cristian Espinoza, flamante refuerzo del club de la Ribera, quien no pasó la revisación médica y llegaría recién mañana.

De las incorporaciones, fueron confirmados en la pretemporada Paolo Goltz y el colombiano Edwin Cardona.

El Xeneize estará en Paraguay hasta el 29 de julio para luego continuar su preparación con amistosos frente a Nacional de Uruguay (el 29 en Mar del Plata), el Villarreal (2 de agosto en la Bombonera), Gimnasia y Esgrima de La Plata (el 8 en la ciudad de las diagonales) y Vélez Sarsfield (el 12 en Salta).

Nómina completa de Boca para la pretemporada:

Arqueros: Rossi, Sara, Bustillos y Roffe.

Defensores: Jara, Peruzzi, Goltz, Insaurralde, Fabra, Magallán, Vergini, Heredia, Molina y Evangelista.

Volantes: Gago, Barrios, Pablo Pérez, Chico, Maroni, Zuqui y Cardona.

Delanteros: Bou, Benedetto, Pavón, Torres, Solís, Chávez, Bouzat y Junior Benítez.