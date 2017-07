Tokio campeón provincial: “Lo que pasó con Tirica fue propio de un partido de NBA”

A la hora de hablar de lo conseguido, Maxi Acosta y Daniel Tabbia aún se mostraban incrédulos de lo conseguido. No porqué Tokio no lo mereciera, de hecho es claramente el mejor equipo provincial de los últimos años, sino por cómo se dio la definición.

Hace un par de domingos Tabbia empleó una jugada que no era la preparada y soltó rienda a la imaginación de momento para poner el grito de campeón a favor de Tokio. Él y Acosta pasaron por los estudios de Misiones Online TV y dejaron frases imperdibles de que sienten con este logro.

Una de ellas, es que ambos coinciden que la definición fue típica de un partido federal, de nivel nacional o porque no hasta de NBA. “Lo que pasó con Tirica fue típico de un parido de NBA. Ver la final con ese marco y como se dio todo no es común del básquet misionero”, dijo Acosta.

Para Tabbia fue una final competitiva y la gente apoyo mucho.” Me sorprendió como se dio todo”, indicó el héroe de esa noche inolvidable en el Templo Japonés de la calle Belgrano.

También los jugadores de Tokio fueron consultados por otros temas, y como hace poco este medio reflejó una rica entrevista con Nicolás Fulquet, presidente de la Asociación Posadeña de Básquet y su crecimiento, ellos no podían perderse la oportunidad.

“Ojalá sea el puntapié para que el básquet de la provincia siga creciendo”, dicen ambos. Esto relacionado con una cuestión que poco se entiende y tiene que ver con el único representante a nivel nacional que tiene Misiones y es OTC en el Torneo Nacional de Ascenso, segunda categoría del básquet argentino.

“No sé porque OTC no tiene jugadores misioneros en su plantel porque hay muy buen nivel acá, los entrenadores que vienen en su mayoría son de afuera son buenos pero traen a sus jugadores”, dijo Acosta. A esta reflexión Tabbia responde con una contundente frase:”Acá hay jugadores capacitados para representarnos a nivel nacional”.

Para concluir y explicar el éxito de Tokio, los dos comentan que siempre una ventaja es tener conocimiento pleno de sus compañeros, en realidad de amigos, que unidos dentro de una cancha siempre van a dar un plus. “Tuvimos la ventaja de jugar con un grupo de amigos que nacimos en Tokio y nos conocemos muy bien hace mucho tiempo. También se acoplaron otros en buen nivel y eso no se vio en otro equipo más allá del merito que tuvo Tirica en llegar a la final y estar cerca de ser campeón”, agregó Acosta.

Tabbia habló de su jugada puntual y dijo que en su momento lo planificado no salió tal cual estaba previsto. “El jugador muchas veces tiene que apelar a la imaginación y yo en ese momento me salí a tomar el tiro y cuando vi que entraba la pelota no lo podía creer”. Ahora ambos esperan seguir con éxito todo lo que se venga para Tokio e incluso con la selección de Misiones en la cual estará Tabbia para jugar el promocional de Mayores en Mendoza.