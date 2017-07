Pastori: “Hay un 80% de Pymes en Misiones que podrían recibir un alivio fiscal”

El diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, visitó a comerciantes en diversos puntos de Posadas. Recordó que “es importante incentivar a las Pymes a que se inscriban a la “Ley Pyme”, para que puedan acceder a los beneficios fiscales que otorga”.

Posadas. Este lunes el diputado nacional de Cambiemos Luis Pastori, visitó a comerciantes en diversos puntos de la ciudad de Posadas para escuchar las principales problemáticas del sector y enumerar las nuevas medidas fiscales y proyectos de reforma fiscal impulsados por el presidente de la Nación Mauricio Macri y por el interbloque de Cambiemos en el Congreso. Pastori se refirió concretamente al alivio fiscal que otorgó la denominada Ley Pyme, sancionada en el 2016, aunque recordó que “a nivel nacional solo un 40% de las Pymes se inscribió en el sitio del Ministerio de Producción para recibir los beneficios, mientras que en la provincia de Misiones la cifra es menor, solo un 20% se inscribió. Tenemos el desafío de lograr que el 80% restante de las pymes misioneras se inscriban al registro Pyme de la ley, para que puedan gozar de los nuevos alivios fiscales”.

Sobre el bajo porcentaje de inscripción, Pastori precisó que “existe un temor en muchos responsables de Pymes, de que si se inscriben en la nueva ley, las autoridades fiscales van a aumentar el control sobre sus empresas. Esto no es así, por eso queremos dar tranquilidad y alentar a que las Pymes misioneras se inscriban en el registro PyME que está en la página web del Ministerio de Producción, y que eswww.produccion.gob.ar/pyme”.

J

Sobre las principales medidas que ya están vigentes, Pastori destacó; “1)-la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, 2)-la Compensación del Impuesto al Cheque como pago a cuenta de Ganancias, 3)-el Diferimiento del pago del IVA a 90 días, y 4)-la Posibilidad de descontar del Impuesto a las Ganancias, hasta el 10% de las inversiones, y acceder a un bono de crédito fiscal para pagar impuestos nacionales.

“Closs y el Frente Renovador no tienen autoridad moral para hablar de baja de impuestos”

Pastori hizo referencia al artículo 10 de la ley pyme que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de implementar medidas fiscales que compensen las asimetrías de precios de provincias fronterizas como Misiones. “Somos los primeros interesados en que se reglamente el artículo 10, porque desde Cambiemos somos los autores e impulsores del mismo, pero no solo por eso, sino porque durante los 12 años de kirchnerismo, siempre solicitamos al gobierno de Cristina Fernández y de Maurice Closs que bajaran los impuestos, y nunca lo hicieron. Por eso, Closs y el Frente Renovador, no tienen autoridad moral para hablar de baja de impuestos, en doce años 12 años de gestión no lo hicieron sino que se empeñaron en subir la presión fiscal y generar las actuales trabas y dificultades al que quiere trabajar y producir. Cambiemos es el primer gobierno en la historia argentina que elimina impuestos, y estamos impulsando una reforma tributaria que va a incluir la problemática de las economías regionales y fronterizas”.

Sobre la reforma tributaria dijo “como integrante de la comisión de reforma tributaria, estoy impulsando el tratamiento diferencial para las economías de frontera, no es sencillo implementar un sistema fiscal diferenciado, requiere su tiempo, pero no hay dudas de que Cambiemos quiere bajar la elevada presión fiscal que existe en el país y en la Provincia de Misiones”.